Reconhecimento Recife conquista o prêmio ANCITI Awards pela quarta vez consecutiva Capital pernambucana é novamente reconhecida em avaliação nacional sobre inovação e serviços digitais

O Recife recebeu, pela quarta vez consecutiva, o ANCITI Awards, premiação promovida pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI). A capital pernambucana venceu na categoria acima de 1 milhão de habitantes durante o Smart Gov ANCITI Nacional, realizado em Campinas (SP). A cerimônia ocorreu na terça-feira (18) e reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de cidades que desenvolvem políticas de transformação digital. O Recife já havia sido premiado em 2022, 2023 e 2024.

A premiação utiliza a metodologia BrightCities, que avalia critérios como governança de dados, inovação, serviços públicos digitais, infraestrutura tecnológica, sustentabilidade e resultados das soluções implantadas. O desempenho do Recife está associado a iniciativas conduzidas pela Empresa Municipal de Informática (Emprel) e pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, voltadas à ampliação de serviços digitais, modernização administrativa e uso de dados na formulação de políticas públicas.

Entre os projetos reconhecidos está o Conecta Recife, plataforma que reúne mais de 800 serviços e integra parte das funcionalidades ao WhatsApp, permitindo acesso a agendamentos, emissão de documentos e acompanhamento de solicitações. Também foi mencionada a política de Governo Zero Clique, que utiliza automação e inteligência artificial para reduzir etapas e tornar processos mais simples para o usuário.

A Prefeitura mantém ainda ações de inclusão digital, como a expansão dos Espaços Conecta, que oferecem atendimento assistido para pessoas com menor familiaridade tecnológica, e a ampliação da rede pública de wi-fi gratuito em escolas, unidades de saúde, parques, mercados públicos e outros equipamentos, com meta de chegar a 2 mil pontos.

Outro eixo destacado pela premiação é a política de inovação aberta do Recife. Programas como o E.I.T.A! Recife e a plataforma Coreto promovem interação entre startups, universidades, iniciativa privada e sociedade civil na busca por soluções nas áreas de saúde, assistência social, limpeza urbana e tecnologia assistiva. No campo da saúde, iniciativas incluem a Caderneta da Criança Digital, sistemas de inteligência artificial para apoio ao cuidado e ferramentas imersivas aplicadas à vacinação infantil.

Para Bernardo D’Almeida, presidente da ANCITI e da Empresa Municipal de Informática (Emprel), a premiação reforça o trabalho desenvolvido na cidade.

“O Recife demonstra que inovação é política de Estado. Quando a tecnologia simplifica a vida das pessoas e melhora os serviços públicos, ela cumpre seu papel. Este prêmio reconhece a visão estratégica e o trabalho contínuo que a cidade realiza”, destacou.

