Recife cria 3.500 empregos com carteira assinada e crava o melhor mês de abril dos últimos 5 anos

A- A+

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicou, na última quarta-feira (29), a criação de 3.500 novas contratações formais no Recife no mês de abril, consolidando a cidade na posição de protagonista na economia e geração de empregos formais na Região Nordeste.

Com o saldo positivo, a capital Pernambucana chega ao melhor mês de abril dos últimos 5 anos, de acordo com o balanço mensal da Região Nordeste, o Recife marcou o segundo lugar na posição das capitais, perdendo apenas para Fortaleza, pela diferença de três empregos, que fechou o mês com 3.503 contratações. No ranking, atrás do Recife, ficaram Salvador/BA com 3.250, Teresina/PI com 1.875, São Luís/MA com 1.562, Maceió/AL: 1.355, João Pessoa/PB: 1.264, Aracaju/SE: 1.028 e Natal/RN com 864 vínculos formais de emprego.

O setor de Serviços registrou a maior participação na geração de empregos no Recife em abril, o grupamento econômico contratou 12.284 profissionais e desligou 9.630, gerando saldo positivo de 2.654 vínculos de trabalho, atrás dele, ficou o segmento da Construção, que foi o segundo mais relevante no levantamento, com saldo de 536, seguido por Indústria (264), Comércio (38) e Agropecuária (8). A marca alcançada no mês de abril se torna ainda mais significativa comparada ao comportamento de Pernambuco, que fechou o mês com o saldo negativo de -1.103.

Separando os dados por gênero, escolaridade e idade, a maior parte dos contratados foi de homens (2.153), contra 1.347 mulheres. Profissionais com ensino médio completo foram os responsáveis pelo melhor saldo positivo em relação ao grau de escolaridade: foram 2.627 contratações em abril de 2024. Por faixa etária, o maior resultado foi entre 18 e 24 anos, com 1.667 vínculos empregatícios.

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio, fala sobre a relação com o setor privado para seguir aumentando os índices na geração de empregos na cidade:

“Gerar empregos e elevar a renda da população do Recife é a base do nosso trabalho nas políticas de Desenvolvimento Econômico e, mês a mês, a gente comemora os dados, mas entende que o desafio se torna ainda maior. Tivemos o melhor mês de abril dos últimos cinco anos, seguimos em rota crescente nesse indicador e buscando ainda mais oportunidades para quem vive na nossa cidade. A nossa relação com o setor privado segue sendo no caminho de simplificar e desburocratizar processos, de garantir o cumprimento de acordos firmados e, assim, garantir a confiança de quem gera empregos e investimentos na cidade”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Veja também

negócios e clima Investidores reelegem diretoria da ExxonMobil apesar de controvérsia ambiental