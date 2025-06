A- A+

Economia criativa Recife Criativo lança roteiro de empreendimentos da economia criativa na cidade O guia é resultado da capacitação de empreendedores na primeira edição do evento e apresenta um roteiro com a história e localização de cada negócio

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae lançam, nesta terça-feira (3), às 16h, o Guia do Recife Criativo, reunindo 60 empreendimentos gastronômicos das comunidades de Brasília Teimosa, Morro da Conceição e Nova Descoberta.

O material é resultado da capacitação de empreendedores na primeira edição do Recife Criativo e apresenta um roteiro com a história e localização de cada negócio.

“O nosso objetivo com o Recife Criativo é de fortalecer a economia criativa da nossa cidade a partir de segmentos econômicos que fazem parte da história e do DNA do Recife. A comida feita em bares e restaurantes nas nossas periferias é sem dúvida um traço marcante da nossa cultura, e o guia é um dos resultados trazidos por meio desse programa que é a cara da nossa cidade”, pontua o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima.



O guia chega para ajudar a promover a trajetória desses empreendimentos, dando visibilidade e ampliando as possibilidades de atuação no mercado e fortalecendo a cadeia produtiva local da economia criativa a partir das periferias do Recife. O Guia do Recife Criativo ficará disponível para consulta no formato digital no Conecta Recife.

Dados

Ao longo da iniciativa, foi realizada a coleta de dados dos três territórios e cada empreendedor teve a oportunidade de sair com o diagnóstico detalhado do seu negócio, assim como receber consultorias individualizadas com especialistas contratados pelo Sebrae/PE. As atividades incluíram ainda a realização de aulas-show com chefs convidados no festival REC’n’Play, por meio do Instituto Cesar Santos, e aulas específicas sobre Economia Criativa.

Com o guia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae/PE objetivam apresentar esses empreendimentos periféricos para o restante da cidade compartilhando suas histórias, avanços obtidos e mostrando o impacto gerado nas comunidades. Ele funcionará como vitrine digital, potencializando a presença dos negócios em redes, eventos e ambientes de promoção da economia criativa e da gastronomia local.

“O Recife Criativo nasceu com o propósito de dar visibilidade e protagonismo aos empreendedores das periferias da capital, por meio de capacitações e consultorias realizadas diretamente nos estabelecimentos. O conteúdo foi pensado para impactar o dia a dia desses pequenos negócios. Agora, com o lançamento do Guia do Recife Criativo, encerramos esse processo com uma vitrine relevante que amplia a visibilidade e fortalece os negócios locais. É um passo importante para o desenvolvimento territorial, que empodera os empreendedores e beneficia também os consumidores, que passam a contar com serviços de ainda mais qualidade”, afirma Murilo Guerra, superintendente do Sebrae/PE.

