Recife criou mais de 2,6 mil novos empregos em fevereiro deste ano

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (27), foram criados 2.639 empregos formais no Recife no mês de fevereiro deste ano. De acordo com o relatório divulgado pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), o saldo de 2.639 é resultado de 18.131 admissões e 15.492 desligamentos.

O setor de Serviços, principal atividade econômica da cidade, registrou a maior participação na geração de empregos no Recife em fevereiro. O segmento contratou 11.742 profissionais e desligou 8.968, gerando saldo positivo de 2.774 vínculos de trabalho.

Segundo a Prefeitura do Recife, desde janeiro de 2021, no início da gestão João Campos, foram criadas 80.330 vagas, contribuindo para o estoque atual de 542.910 empregados e em plena atividade na capital pernambucana.

“Tudo que a gente pensa na hora de viabilizar uma política pública de desenvolvimento econômico é em torno da geração de emprego e renda. É o emprego que destaca se a cidade tem bem estar econômico e social, então a gente vai construindo um ambiente sólido, seguro para as empresas, dialogando para neutralizar impasses e fazendo a economia girar com a parceria permanente com o setor privado”, detalhou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

No recorte de gênero, um destaque para a contratação de mulheres, maioria em fevereiro. Foram criados postos formais para 1.631 mulheres e 1.009 homens no mês.

Em relação à escolaridade, profissionais com ensino médio completo foram os responsáveis pelo melhor saldo positivo em relação ao grau de instrução: foram 1.705 contratações em fevereiro de 2024.

Por faixa etária, o maior resultado foi entre 18 e 24 anos, com 1.272.

Ainda de forma setorial, a Construção teve saldo positivo de 127 novas vagas geradas com carteira de trabalho. Já os setores de Comércio (-257), Indústria (-3) e Agropecuária (-2) apresentaram saldos negativos no mês.

