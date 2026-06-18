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SÃO JOÃO

Recife decreta ponto facultativo na segunda (22) e terça-feira (23), dias antes do São João

Decretos foram publicados na edição de 30 de maio e desta quinta-feira (18) do Diário Oficial

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Recife decreta ponto facultativo para segunda (22) e terça-feira (23), vésperas de São JoãoRecife decreta ponto facultativo para segunda (22) e terça-feira (23), vésperas de São João - Foto: Daniel Tavares/PCR

A prefeitura do Recife decretou ponto facultativo para os servidores municipais na próxima segunda-feira (22). O Corpus Christi, celebrado em 4 de junho este ano, já havia sido transferido para a terça-feira (23), véspera do feriado de São João, comemorado na quarta-feira (24).

O decreto com o ponto facultativo do dia 22 foi publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Recife. A publicação do ponto facultativo do dia 23 foi feita em 30 de maio. 

Ambos os decretos são assinados pelo secretário de Articulação Política e Social em exercício da capital pernambucana, Victor Pinheiro de Carvalho, por determinação do prefeito Victor Marques.

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Com a decisão, na segunda, terça e quarta-feira da semana do São João as repartições públicas e entidades de administração do município não vão vão funcionar. Serviços essenciais da cidade terão expediente normal.

O dia do São João é feriado no Recife, de acordo com lei municipal.

Programação de São João no Recife
Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife 2026 reúne mais de 1,2 mil apresentações em 14 polos, além de concursos de quadrilhas, procissões, caminhadas culturais e exposição gastronômica. 

A programação já começou na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, que foi decorada para as festas juninas. O ponto recebeu cidade cenográfica, iluminação especial, balões, bandeirinhas e um pórtico inspirado no fuxico. 

Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do MundoProgramação do São João do Recife já começou. - Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

No local, foi montada a Vila Junina com 13 casinhas coloridas que reúnem serviços, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas, além da capela cenográfica.

Já o espaço "Sala de Reboco" foi decorado com bandeiras, balões iluminados e tecidos de chita para receber apresentações culturais e shows até o dia 28 de junho.

No Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, os shows no palco principal começam a partir desta quinta-feira (18), com apresentação da Banda Sinfônica do Recife ao lado de Anastácia e Juliana Linhares, seguida pelo cantor Santanna.

Ao longo da programação, também passarão pelo palco nomes como Caju e Castanha, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Assisão, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo.

Já o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, na área central da cidade, receberá programação entre os dias 27 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba.

Confira, abaixo, a programação completa do São João do Recife:

Rio Branco
Sexta-feira (19)

Sábado (20)

Domingo (21)

Segunda-feira (22)

Terça-feira (23)

Quarta-feira (24)

Sexta-feira (26)

Sábado (27)

Domingo (28)

Sítio Trindade

Quinta-feira (18)

Palco Principal

Sexta-feira (19)

Palco principal

Sala de Reboco

Sábado (20)

Palco Principal

Sala de Reboco

Domingo (21)

Palco Principal

Sala de Reboco

Segunda-feira (22)

Palco Principal

Sala de Reboco

Terça-feira (23)

Pavilhão das Quadrilhas - Infantil 

Palco Principal

Sala de Reboco

Quarta-feira (24)

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

Palco Principal

Sala de Reboco

Sexta-feira (26)

Palco Principal


Sala de Reboco

Sábado (27)

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

Palco Principal

Sala de Reboco

Domingo (28)

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

Palco Principal

Sala de Reboco

Pátio de São Pedro

Sábado (27)

Domingo (28)

*DJ Iori Fragoso nos intervalos

Segunda-feira (29)

Confira o calendário completo dos festejos:

Bairro do Recife/Rio Branco

Sítio Trindade

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