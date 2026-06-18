Recife decreta ponto facultativo na segunda (22) e terça-feira (23), dias antes do São João
Decretos foram publicados na edição de 30 de maio e desta quinta-feira (18) do Diário Oficial
A prefeitura do Recife decretou ponto facultativo para os servidores municipais na próxima segunda-feira (22). O Corpus Christi, celebrado em 4 de junho este ano, já havia sido transferido para a terça-feira (23), véspera do feriado de São João, comemorado na quarta-feira (24).
O decreto com o ponto facultativo do dia 22 foi publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Recife. A publicação do ponto facultativo do dia 23 foi feita em 30 de maio.
Ambos os decretos são assinados pelo secretário de Articulação Política e Social em exercício da capital pernambucana, Victor Pinheiro de Carvalho, por determinação do prefeito Victor Marques.
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Com a decisão, na segunda, terça e quarta-feira da semana do São João as repartições públicas e entidades de administração do município não vão vão funcionar. Serviços essenciais da cidade terão expediente normal.
O dia do São João é feriado no Recife, de acordo com lei municipal.
Programação de São João no Recife
Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife 2026 reúne mais de 1,2 mil apresentações em 14 polos, além de concursos de quadrilhas, procissões, caminhadas culturais e exposição gastronômica.
A programação já começou na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, que foi decorada para as festas juninas. O ponto recebeu cidade cenográfica, iluminação especial, balões, bandeirinhas e um pórtico inspirado no fuxico.
No local, foi montada a Vila Junina com 13 casinhas coloridas que reúnem serviços, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas, além da capela cenográfica.
Já o espaço "Sala de Reboco" foi decorado com bandeiras, balões iluminados e tecidos de chita para receber apresentações culturais e shows até o dia 28 de junho.
No Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, os shows no palco principal começam a partir desta quinta-feira (18), com apresentação da Banda Sinfônica do Recife ao lado de Anastácia e Juliana Linhares, seguida pelo cantor Santanna.
Ao longo da programação, também passarão pelo palco nomes como Caju e Castanha, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Assisão, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo.
Já o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, na área central da cidade, receberá programação entre os dias 27 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba.
Confira, abaixo, a programação completa do São João do Recife:
Rio Branco
Sexta-feira (19)
- 12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)
- 16h - Trio Sanfona do Povo
- 17h - Trio Xodó Maior
- 18h - Trio 100% Mulher
- 19h50 - Márcia Pequeno
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Regente Joaquim
Sábado (20)
- 12h - Trio Astral (Itinerante)
- 16h - Balé Popular do Recife
- 17h - Cantata Junina
- 19h30 - Balancê Poético
- 21h - Mônica Feijó
- 22h30 - Laís Senna
- 0h - Luciano Magno
Domingo (21)
- 12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)
- 15h - Cavalo Marinho Boi Pintado
- 16h - Quadrilha Junina Lumiar
- 17h - Coco dos Pretos
- 18h - Adiel Luna
- 19h30 - Luan Nascimento
- 21h - Walkyria Mendes
Segunda-feira (22)
- 12h - Trio Forró Luado (Itinerante)
- 17h - Candeeiro Encantado Forró
- 18h - Remanso do Forró
- 19h30 - Luciano Ferraz
- 21h - André Lins
Terça-feira (23)
- 12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)
- 15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina
- 16h - Trio Forró das Cumádi
- 17h - Mestre Galo Preto
- 18h - Mevinha Queiroga
- 19h30 - Ava Guimarães
- 21h - Sarah Leandro
- 22h30 - Larissa Lisboa
- 0h - Isadora Melo
Quarta-feira (24)
- 12h - Trio Nilza Ângela
- 15h - Quadrilha Junina Zabumba
- 16h - Cia de Dança Perna de Palco
- 17h - Grupo Chinelo de Iaiá
- 18h - Pablitto
- 19h - Pausa para jogo do Brasil
- 21h - Pecinho Amorim
Sexta-feira (26)
- 12h - Trio Harmonia (Itinerante)
- 17h - Coco do Rosário
- 18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa
- 19h30 - Chiló Trio
- 21h - Felipe Costta
- 22h30 - César Amaral
- 0h - Clara Sobral
Sábado (27)
- 12h - Trio Tempero do Forró
- 16h - Quadrilha Junina Dona Matuta
- 17h - Balé Deveras
- 18h - Coco do Juremá
- 19h30 - Reinivaldo Pinheiro
- 21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife
- 22h30 - Nailson Vieira
- 0h - Banda Coruja e Seus Tangarás
Domingo (28)
- 12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)
- 14h - Cia Trapiá de Dança
- 15h - Quadrilha Raio de Sol
- 16h - Coco de Umbigada
- 17h - Ângelo Gabriel
- 18h - Terezinha do Acordeon
- 19h30 - Juba
Sítio Trindade
Quinta-feira (18)
Palco Principal
- 19h30 - Banda Sinfônica do Recife (Participação Anastácia e Juliana Linhares)
- 22h - Santanna O Cantador
Sexta-feira (19)
Palco principal
- 18h - Ciranda Dengosa
- 19h50 - Caju e Castanha
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Geraldo Azevedo
- 01h - Forró do Muído
Sala de Reboco
- 18h - Zelyto Madeira
- 19h - Anchieta Dali
- 20h20 - Forró Sensação
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Cydia Lima
- 01h - Rodrigo Raposo
Sábado (20)
Palco Principal
- 18h - Boi Faceiro
- 19h30 - Bia Marinho
- 21h - Anastácia
- 22h30 - Fim de Feira
Sala de Reboco
- 21h30 - Vinil Gonzagueira
- 23h - Joaozinho de Exu
- 0h30 - Israel Filho
Domingo (21)
Palco Principal
- 17h - Grupo Mazuca da Quixaba
- 18h20 - Rogério Rangel
- 19h50 - Banda de Pau e Corda
- 21h20 - Novinho da Paraíba
- 22h50 - Geraldinho Lins
Sala de Reboco
- 22h30 - João Lacerda
Segunda-feira (22)
Palco Principal
- 17h - Xaxado do Egídio
- 18h20 - Fabiana Pimentinha
- 19h50 - Quinteto Violado
- 21h20 - Maciel Salu (Participação Madu)
- 22h50 - Capim com Mel
Sala de Reboco
- 17h - Marinho do Recife
- 18h20 - Aleixo dos Oito Baixos
- 19h50 - Paulo Matricó
- 21h20 - Tony Melo
- 22h50 - Cylene Araújo
Terça-feira (23)
Pavilhão das Quadrilhas - Infantil
- 15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante
- 15h40 - Cigarra Kika - Kelly Benevides
- 17h - Joanah Flor - Pernambucaninhus
- 18h20 - Mari Bigio
Palco Principal
- 18h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
- 19h30 - Terezinha do Acordeon
- 21h - Irah Caldeira
- 22h30 - Benil
- 0h - Petrúcio Amorim
- 01h50 - Diego Cabral
Sala de Reboco
- 20h - Fredy e Mary
- 21h30 - Pecinho
- 23h - Chico Balla
- 0h30 - Bete de Castro
- 2h - Savinho do Acordeon
Quarta-feira (24)
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
- 15h - Quadrilha Junina Brincants Show
- 15h40 - Fada Magrinha
- 16h50 - Mini Rock
- 18h - Jangadinha - Ylana Queiroga
Palco Principal
- 17h30 - Beto Hortis
- 19h - Pausa para jogo do Brasil
- 21h - Cristina Amaral
- 22h30 - Joyce Alane
Sala de Reboco
- 21h - Ari de Arimatéia
- 22h30 - Seu Januário
Sexta-feira (26)
Palco Principal
- 18h - Coco de Mãe Preta
- 19h30 - Assisão
- 21h - Silvério
- 22h30 - Forró na Caixa
- 0h - Elba Ramalho
Sala de Reboco
- 18h - Galeguinho de Gravatá
- 19h30 - Muniz do Arrasta-pé
- 21h - Carlos Filho
- 22h30 - André Macambira
- 0h - Aécio dos Oito Baixos
Sábado (27)
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
- 15h - Quadrilha Raio de Sol Mirim
- 15h40 - Tio Bruninho
- 17h - Bailinho Kids
- 18h20 - A Bandinha
Palco Principal
- 18h - As Netas de Selma do Coco
- 19h30 - Lia de Itamaracá
- 21h - Liv Moraes
- 22h30 - Josildo Sá
- 0h - Jorge de Altinho
Sala de Reboco
- 20h - Aluízio do Acordeon e Banda
- 21h30 - Dirceu Melo e Forró Rabeca
- 23h - Daniel Bento
- 0h30 - Patrícia Cruz
Domingo (28)
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
- 15h - Quadrilha Mirim Evolução
- 15h40 - Bandinha Circense
- 17h - Carol Levy
- 18h - Festival de Quadrilhas Liquajur
Palco Principal
- 17h - Pernambucaneando
- 18h20 - Mestre Gennaro
- 19h50 - Nádia Maia
- 21h20 - Nando Cordel
- 22h50 - Maciel Melo
Sala de Reboco
- 22h30 - Ceiça Moreno
Pátio de São Pedro
Sábado (27)
- 17h - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
- 18h - Ciranda Imperial
- 19h - Mazinho de Arcoverde
- 20h20 - Claudio Rabeca
- 21h40 - Zé Brown
Domingo (28)
- 10 anos da Frei Caneca FM
- 16h - Marcela Souza
- 17h10 - Sambada Família Salustiano e a Rabeca Encantada
- 18h20 - Poli
- 19h40 - Mestre Ambrósio
*DJ Iori Fragoso nos intervalos
Segunda-feira (29)
- 17h - Boi Mimoso da Bomba Hemetério
- 18h10 - Coco de Mulheres
- 19h20 - Caju e Castanha
- 20h40 - Siba
Confira o calendário completo dos festejos:
Bairro do Recife/Rio Branco
- 11/06 - Caminhada do Forró
- 14/06 - Desfile das Bandeiras
- 14 a 28/06 - Cidade cenográfica e shows na sala de reboco
Sítio Trindade
- 18/06 - Orquestra Sinfônica com Anastácia e Juliana Linhares + Santanna o Cantador
- 19/06 - Procissão dos Santos Juninos