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SÃO JOÃO Recife decreta ponto facultativo na segunda (22) e terça-feira (23), dias antes do São João Decretos foram publicados na edição de 30 de maio e desta quinta-feira (18) do Diário Oficial

A prefeitura do Recife decretou ponto facultativo para os servidores municipais na próxima segunda-feira (22). O Corpus Christi, celebrado em 4 de junho este ano, já havia sido transferido para a terça-feira (23), véspera do feriado de São João, comemorado na quarta-feira (24).

O decreto com o ponto facultativo do dia 22 foi publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Recife. A publicação do ponto facultativo do dia 23 foi feita em 30 de maio.

Ambos os decretos são assinados pelo secretário de Articulação Política e Social em exercício da capital pernambucana, Victor Pinheiro de Carvalho, por determinação do prefeito Victor Marques.

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Com a decisão, na segunda, terça e quarta-feira da semana do São João as repartições públicas e entidades de administração do município não vão vão funcionar. Serviços essenciais da cidade terão expediente normal.

O dia do São João é feriado no Recife, de acordo com lei municipal.

Programação de São João no Recife

Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife 2026 reúne mais de 1,2 mil apresentações em 14 polos, além de concursos de quadrilhas, procissões, caminhadas culturais e exposição gastronômica.

A programação já começou na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, que foi decorada para as festas juninas. O ponto recebeu cidade cenográfica, iluminação especial, balões, bandeirinhas e um pórtico inspirado no fuxico.

Programação do São João do Recife já começou. - Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

No local, foi montada a Vila Junina com 13 casinhas coloridas que reúnem serviços, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas, além da capela cenográfica.



Já o espaço "Sala de Reboco" foi decorado com bandeiras, balões iluminados e tecidos de chita para receber apresentações culturais e shows até o dia 28 de junho.

No Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, os shows no palco principal começam a partir desta quinta-feira (18), com apresentação da Banda Sinfônica do Recife ao lado de Anastácia e Juliana Linhares, seguida pelo cantor Santanna.



Ao longo da programação, também passarão pelo palco nomes como Caju e Castanha, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Assisão, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo.

Já o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, na área central da cidade, receberá programação entre os dias 27 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba.



Confira, abaixo, a programação completa do São João do Recife:

Rio Branco

Sexta-feira (19)

12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)

16h - Trio Sanfona do Povo

17h - Trio Xodó Maior

18h - Trio 100% Mulher

19h50 - Márcia Pequeno

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Regente Joaquim

Sábado (20)

12h - Trio Astral (Itinerante)

16h - Balé Popular do Recife

17h - Cantata Junina

19h30 - Balancê Poético

21h - Mônica Feijó

22h30 - Laís Senna

0h - Luciano Magno

Domingo (21)

12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)

15h - Cavalo Marinho Boi Pintado

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Coco dos Pretos

18h - Adiel Luna

19h30 - Luan Nascimento

21h - Walkyria Mendes

Segunda-feira (22)

12h - Trio Forró Luado (Itinerante)

17h - Candeeiro Encantado Forró

18h - Remanso do Forró

19h30 - Luciano Ferraz

21h - André Lins

Terça-feira (23)

12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)

15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

16h - Trio Forró das Cumádi

17h - Mestre Galo Preto

18h - Mevinha Queiroga

19h30 - Ava Guimarães

21h - Sarah Leandro

22h30 - Larissa Lisboa

0h - Isadora Melo

Quarta-feira (24)

12h - Trio Nilza Ângela

15h - Quadrilha Junina Zabumba

16h - Cia de Dança Perna de Palco

17h - Grupo Chinelo de Iaiá

18h - Pablitto

19h - Pausa para jogo do Brasil

21h - Pecinho Amorim

Sexta-feira (26)

12h - Trio Harmonia (Itinerante)

17h - Coco do Rosário

18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 - Chiló Trio

21h - Felipe Costta

22h30 - César Amaral

0h - Clara Sobral

Sábado (27)

12h - Trio Tempero do Forró

16h - Quadrilha Junina Dona Matuta

17h - Balé Deveras

18h - Coco do Juremá

19h30 - Reinivaldo Pinheiro

21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife

22h30 - Nailson Vieira

0h - Banda Coruja e Seus Tangarás

Domingo (28)

12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)

14h - Cia Trapiá de Dança

15h - Quadrilha Raio de Sol

16h - Coco de Umbigada

17h - Ângelo Gabriel

18h - Terezinha do Acordeon

19h30 - Juba

Sítio Trindade



Quinta-feira (18)



Palco Principal

19h30 - Banda Sinfônica do Recife (Participação Anastácia e Juliana Linhares)

22h - Santanna O Cantador

Sexta-feira (19)

Palco principal

18h - Ciranda Dengosa

19h50 - Caju e Castanha

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Geraldo Azevedo

01h - Forró do Muído

Sala de Reboco

18h - Zelyto Madeira

19h - Anchieta Dali

20h20 - Forró Sensação

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Cydia Lima

01h - Rodrigo Raposo

Sábado (20)



Palco Principal

18h - Boi Faceiro

19h30 - Bia Marinho

21h - Anastácia

22h30 - Fim de Feira

Sala de Reboco

21h30 - Vinil Gonzagueira

23h - Joaozinho de Exu

0h30 - Israel Filho

Domingo (21)

Palco Principal

17h - Grupo Mazuca da Quixaba

18h20 - Rogério Rangel

19h50 - Banda de Pau e Corda

21h20 - Novinho da Paraíba

22h50 - Geraldinho Lins

Sala de Reboco

22h30 - João Lacerda

Segunda-feira (22)

Palco Principal

17h - Xaxado do Egídio

18h20 - Fabiana Pimentinha

19h50 - Quinteto Violado

21h20 - Maciel Salu (Participação Madu)

22h50 - Capim com Mel

Sala de Reboco

17h - Marinho do Recife

18h20 - Aleixo dos Oito Baixos

19h50 - Paulo Matricó

21h20 - Tony Melo

22h50 - Cylene Araújo

Terça-feira (23)

Pavilhão das Quadrilhas - Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Cigarra Kika - Kelly Benevides

17h - Joanah Flor - Pernambucaninhus

18h20 - Mari Bigio

Palco Principal

18h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

19h30 - Terezinha do Acordeon

21h - Irah Caldeira

22h30 - Benil

0h - Petrúcio Amorim

01h50 - Diego Cabral

Sala de Reboco

20h - Fredy e Mary

21h30 - Pecinho

23h - Chico Balla

0h30 - Bete de Castro

2h - Savinho do Acordeon

Quarta-feira (24)



Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

15h - Quadrilha Junina Brincants Show

15h40 - Fada Magrinha

16h50 - Mini Rock

18h - Jangadinha - Ylana Queiroga

Palco Principal

17h30 - Beto Hortis

19h - Pausa para jogo do Brasil

21h - Cristina Amaral

22h30 - Joyce Alane

Sala de Reboco

21h - Ari de Arimatéia

22h30 - Seu Januário

Sexta-feira (26)



Palco Principal

18h - Coco de Mãe Preta

19h30 - Assisão

21h - Silvério

22h30 - Forró na Caixa

0h - Elba Ramalho



Sala de Reboco

18h - Galeguinho de Gravatá

19h30 - Muniz do Arrasta-pé

21h - Carlos Filho

22h30 - André Macambira

0h - Aécio dos Oito Baixos

Sábado (27)



Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

15h - Quadrilha Raio de Sol Mirim

15h40 - Tio Bruninho

17h - Bailinho Kids

18h20 - A Bandinha

Palco Principal

18h - As Netas de Selma do Coco

19h30 - Lia de Itamaracá

21h - Liv Moraes

22h30 - Josildo Sá

0h - Jorge de Altinho

Sala de Reboco

20h - Aluízio do Acordeon e Banda

21h30 - Dirceu Melo e Forró Rabeca

23h - Daniel Bento

0h30 - Patrícia Cruz

Domingo (28)



Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

15h - Quadrilha Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense

17h - Carol Levy

18h - Festival de Quadrilhas Liquajur

Palco Principal

17h - Pernambucaneando

18h20 - Mestre Gennaro

19h50 - Nádia Maia

21h20 - Nando Cordel

22h50 - Maciel Melo

Sala de Reboco

22h30 - Ceiça Moreno

Pátio de São Pedro

Sábado (27)

17h - Quadrilha Junina Tradição Nordestina

18h - Ciranda Imperial

19h - Mazinho de Arcoverde

20h20 - Claudio Rabeca

21h40 - Zé Brown

Domingo (28)

10 anos da Frei Caneca FM

16h - Marcela Souza

17h10 - Sambada Família Salustiano e a Rabeca Encantada

18h20 - Poli

19h40 - Mestre Ambrósio

*DJ Iori Fragoso nos intervalos



Segunda-feira (29)

17h - Boi Mimoso da Bomba Hemetério

18h10 - Coco de Mulheres

19h20 - Caju e Castanha

20h40 - Siba

Confira o calendário completo dos festejos:



Bairro do Recife/Rio Branco

11/06 - Caminhada do Forró

14/06 - Desfile das Bandeiras

14 a 28/06 - Cidade cenográfica e shows na sala de reboco

Sítio Trindade

18/06 - Orquestra Sinfônica com Anastácia e Juliana Linhares + Santanna o Cantador

19/06 - Procissão dos Santos Juninos

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