Recife disponibiliza boleto do IPTU 2026 pelo WhatsApp

A Secretaria de Finanças (Sefin) do Recife liberou o serviço de emissão de boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 pelo WhatsApp. A partir do número oficial da pasta, o contribuinte pode iniciar a conversa e entrar em atendimento para receber a guia de pagamento.

O calendário oficial de pagamento do IPTU 2026 foi divulgado pela Prefeitura do Recife e os 362.538 boletos lançados também estão disponíveis no Portal Recife em Dia e na plataforma Conecta Recife. Tanto a cota única quanto a primeira parcela vencem no dia 10 de fevereiro. O parcelamento continua em dez vezes, sempre com vencimento no dia 10 de cada mês.

“Inovar nos canais de atendimento é colocar o cidadão no centro da gestão. A emissão do boleto do IPTU pelo WhatsApp torna o acesso ao serviço mais rápido, simples e seguro, reduz burocracia e dá mais autonomia ao contribuinte, que pode resolver tudo pelo celular, no momento que for mais conveniente. É mais eficiência para a Prefeitura e mais comodidade para quem vive no Recife. Vale ressaltar que a distribuição dos carnês físicos nos imóveis segue ocorrendo normalmente”, afirmou o secretário executivo de Tributação da Secretaria de Finanças do Recife, João Marcelo Araújo.

Whatsapp

Ao iniciar a conversa no WhatsApp da Sefin, cujo número é (81) 3355-9025, o sistema vai disponibilizar as opções de serviços disponíveis e o contribuinte deve selecionar “Emissão de boletos”, seguida da opção de atendimento para o seu “Imóvel”. Depois, será solicitado o código sequencial imobiliário, composto por sete dígitos. O sistema vai localizar o débito disponível para emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM). O IPTU 2026 se enquadra em débitos administrativos.

Posteriormente, o contribuinte vai escolher entre as duas opções de pagamento, que pode ser a cota única, selecionando pagar “Todas” as parcelas ou “Escolher parcelas” que quer realizar o pagamento. Os boletos são gerados automaticamente a partir de um link enviado na conversa.

Além de obter o boleto do IPTU 2026 e suas respectivas parcelas, o contribuinte também pode, por meio do WhatsApp oficial da Secretaria de Finanças, consultar débitos, solicitar a adesão a novos parcelamentos, emitir certidões, realizar a abertura e acompanhamento de processos tributários, além de ter acesso a orientações sobre o uso do Emissor Nacional para emissão da Nota Fiscal de Serviços - eletrônica (NFS-e).

Recife em dia

Para acessar o boleto no Portal Recife em Dia, é preciso clicar no ícone “IPTU 2026”, na área “Acesso Rápido”, na página inicial do portal. Em seguida, inserir o sequencial do imóvel e validar o acesso digitando os caracteres que aparecem na tela. O próximo passo é escolher o pagamento à vista (único DAM) ou emitir a primeira parcela do pagamento em dez vezes. Também é possível gerar todos os boletos do parcelamento.

Pix

As pessoas que quiserem pagar utilizando o PIX não precisam gerar o boleto. Basta clicar na opção de gerar o código PIX. Na página inicial do Portal Recife em Dia, também está disponível um banner do IPTU 2026, que dá acesso à área de emissão de boletos.



Conecta Recife

Para emitir o boleto a partir do app Conecta Recife será necessário baixar o aplicativo para smartphones, que está disponível nas lojas de aplicativos Play Store (Android) e Apple Store (IOS). Ao abrir, é possível acessar o boleto na área de Destaques, acessando o ícone “IPTU 2026”.

Outra forma é tocar no botão “Imóveis”, escolher a opção “IPTU e Taxa de Limpeza” e depois selecionar o botão “Pagar IPTU de 2026”. Se o imóvel estiver no nome do contribuinte, ao fazer o login, o aplicativo vai identificá-lo. Caso não esteja, é necessário digitar o sequencial do imóvel e clicar em Consultar. Em seguida, é preciso clicar na aba Extrato de Débitos e Boletos de Pagamento. O passo seguinte é escolher o pagamento parcelado ou em conta única (todas as parcelas em um único documento).

Ao gerar o boleto, além de baixar o documento em PDF, é possível copiar o código numérico, copiar o código PIX ou exibir o código PIX. Para isso, é necessário digitar o termo “IPTU” na aba de pesquisa, tocar em “Pagar IPTU de 2026” e, em seguida, “Acessar Serviço”. Também é possível pagar presencialmente nas redes credenciadas e lotéricas.

Os boletos do IPTU 2026 de todos os imóveis adimplentes já aparecem com o abatimento de 5% no valor total, portanto, esse é o valor que será parcelado, caso o contribuinte opte pelo pagamento em dez vezes. Serão concedidos mais 5% de desconto na opção de pagamento em cota única, totalizando 10%. Já as pessoas que tiverem quaisquer pendências junto à Prefeitura terão direito a descontos apenas pagando em cota única (5%).

