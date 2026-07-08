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turismo Recife dobra reservas de turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2026, aponta Civitatis Alta foi de 126% nas reservas internacionais no primeiro semestre de 2026

O Recife registrou, no primeiro semestre de 2026, um crescimento de 126% nas reservas feitas por turistas estrangeiros, na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são da Civitatis, plataforma de reservas de atividades. O avanço reflete a combinação de maior conectividade aérea, apelo da cultura vibrante e das praias do litoral pernambucano e a consolidação de Porto de Galinhas como um dos destinos de bate-volta mais reconhecidos internacionalmente.

O resultado coincide também com um momento cultural inédito para a região. Em menos de um ano, Recife e Olinda protagonizaram dois fenômenos globais com o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, vencedor de dois Globos de Ouro, e o álbum Dominguinho, gravado no Sítio Histórico de Olinda por João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, projeto que foi vencedor do Grammy Latino 2025.

“Recife é um destino que tem tudo: praia, cultura, gastronomia e uma oferta de passeios muito rica. O crescimento expressivo que vemos em 2026 é fruto do amadurecimento do produto turístico e de uma visibilidade crescente da cidade no exterior”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

Chegadas

O desempenho ocorre em um contexto de expansão do turismo em Pernambuco. Segundo dados da Embratur divulgados em junho de 2026, o estado registrou 72.842 chegadas de turistas internacionais entre janeiro e maio deste ano, mais que o dobro do mesmo período de 2025, com alta de 103,6%. O resultado coloca Pernambuco como o segundo estado com maior crescimento percentual no país.

Uma das mudanças mais notáveis em 2026 é a ascensão da Argentina como principal mercado emissor para o Recife. Se em 2025 o Uruguai liderava as reservas pela Civitatis, neste primeiro semestre os argentinos assumiram a posição de liderança, com um crescimento de 442% em relação ao mesmo período do ano anterior. No semestre, a Argentina respondeu por mais de 51% de todas as reservas internacionais feitas para o Recife na plataforma.

Outro dado é a soma de reservas de países da Europa no Recife, em especial de Espanha, Portugal, Itália e França, que mais do que triplicaram, com alta de 279% na comparação com o primeiro semestre de 2025.

“A liderança argentina reflete tanto o aumento de voos diretos quanto o interesse crescente por destinos que combinam praia e cultura. Já a expansão europeia sinaliza que Recife está entrando no radar de viajantes de longa distância, o que é um passo importante para a maturação do destino no cenário global”, analisa Alexandre Oliveira.

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