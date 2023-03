A- A+

emprego Recife é a capital do Nordeste que mais criou empregos com carteira assinada no mês de fevereiro Foram 1.936 postos de trabalho criados. Com isso, o Recife atinge 532.305 empregos formais ativos

A cidade do Recife é a capital do Nordeste que mais criou empregos com carteira assinada no mês de fevereiro, segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



Foram 1.936 postos de trabalho criados. Com isso, o Recife atinge 532.305 empregos formais ativos, de acordo com os dados divulgados nessa quarta-feira (29).



No ranking das 100 cidades que apresentaram os maiores saldos positivos no Brasil, a capital pernambucana passou da 34ª posição em janeiro para o 13º lugar em fevereiro.



"Emprego é um indicador que está sempre no nosso radar porque é um medidor estratégico do bem estar econômico e social de uma cidade", informou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Joana Portela Florêncio.

Em janeiro, a marca de empregos criados foi de 1.093, fazendo o saldo acumulado do ano chegar a 3.029 postos de trabalho.

Quando avaliados os setores, o o segmento de serviços foi o que obteve melhor resultado positivo em fevereiro, com aumento de 0,73% em comparação com o primeiro mês do ano.



Confira o ranking das capitais do Nordeste com o saldo de empregos com carteira assinada:

1º - Recife: 1.936

2º - Fortaleza: 1.656

3º - Aracaju: 788

4º - Salvador: 732

5º - Maceió: 565

6º - João Pessoa: 557

7º - Natal: 538

8º - São Luís: 488

9º - Teresina: 299

Veja também

senado Haddad chega ao Senado e diz que âncora fiscal "está em linha com o que tem de mais avançado"