Caged Recife é a capital do Nordeste que mais gerou emprego em outubro, segundo Caged Capital pernambucana registrou saldo positivo de 4.039 empregos formais mês passado, melhor patamar para o período desde 2021, o que correspondeu a 38,11% do total criado no estado de Pernambuco

O Recife fechou o mês de outubro como a capital nordestina com o maior saldo de vagas formais na Região. A cidade pernambucana concluiu o período com saldo positivo de 4.039 postos de trabalho, o que corresponde a 38,11% do saldo total registrado em todo o estado de Pernambuco.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (27) pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Comparado ao mesmo período, este é o melhor resultado de outubro desde 2021, primeiro ano da gestão do prefeito João Campos.

O mesmo levantamento do Novo CAGED também aponta o Recife como a quarta capital no Brasil com o maior saldo de empregos, ficando atrás apenas de Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Em outubro deste ano, o Recife contabilizou 22.269 admissões frente a 18.230 desligamentos, resultando no saldo positivo de 4.039 vagas. Com esse desempenho, o estoque ativo de empregos subiu para 580.932 empregos com carteira assinada na cidade. O mês passado registrou um crescimento no indicador do emprego de 0,70%, acima da média de Pernambuco, que foi de 0,67%, e do Brasil, 0,17%.

Entre as capitais do Nordeste, o Recife liderou a geração de emprego em outubro, com melhor desempenho no saldo de empregos, quase o dobro da segunda colocada. São Luís (MA), com 2.644, vem em seguida à capital pernambucana, enquanto Fortaleza (CE) registrou saldo de 1.639 postos formais.

“O resultado de outubro olha para nossa cidade com muito otimismo quando a gente vislumbra os meses que estão prestes a fechar o ano. O desempenho coloca o Recife em posição favorável à continuidade do crescimento econômico a partir da geração de empregos formais, refletida no saldo positivo apresentado. O resultado anunciado hoje posiciona o Recife como protagonista econômica da Região Nordeste, ratificando a sua relevância para a região”, pontua Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.

“Além disso, a pesquisa coloca o Recife na quarta posição dentre as capitais brasileiras que apresentaram o maior saldo de empregos. Nossa cidade continua trilhando um caminho muito importante e próspero”, acrescenta o gestor recifense.

Os segmentos econômicos que mais contribuíram com o resultado positivo no Recife foi o de Serviços, com saldo de 2.284 empregos (0,59%), seguido pela Indústria, com 646 postos formais (1,63%), Comércio, com saldo de 641 contratações (0,59%), Construção Civil, com +448 (1,07%), e Agropecuária, com +20 (1,60%).

Já os setores que mais contribuíram para o saldo positivo de 4.039 empregos no Recife foram os de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que somaram 1.563 postos no mês. O desempenho reforça a vocação econômica do Recife enquanto centro administrativo-financeiro, tanto de organismos públicos quanto do setor privado.

Geração de empregos formais em outubro/25 entre as capitais do Nordeste:

Recife (PE) - +4.039

São Luís (MA) - +2.644

Fortaleza (CE) - +1.639

Salvador (BA) - +1.301

Teresina (PI) - +1.149

Maceió (AL) - +1.177

João Pessoa (PB) - +705

Aracaju (SE) - +485

Natal (RG) - +101

