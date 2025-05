A- A+

Educação Recife é a primeira capital do Nordeste a receber unidade da Elite Rede de Ensino Nova escola funciona no tradicional Colégio Dourado, em Boa Viagem, com turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio

O Recife foi escolhido como a primeira capital do Nordeste a sediar uma unidade da Elite Rede de Ensino, do Rio de Janeiro. A nova escola já está em funcionamento no bairro de Boa Viagem, na zona sul da cidade, onde passa a operar com o nome Colégio Elite Dourado, ocupando a estrutura do tradicional Colégio Dourado, que tem mais de 50 anos de atuação na educação pernambucana. A informação é do diretor do Colégio Elite Dourado, Amaro França, em entrevista à Rádio Folha 96.7 FM, na tarde desta segunda-feira (19).

Em um movimento estratégico de expansão nacional, a rede, com mais de 50 escolas em operação no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, decidiu iniciar sua presença na região nordestina a partir da capital pernambucana. A decisão, segundo Amaro França, foi baseada em critérios estratégicos.

“A escolha do Recife se dá por alguns fatores estratégicos. É uma cidade com prospecção nos resultados acadêmicos e também no sentido de comércio. Nesse sentido, o Recife nos acolhe de forma imensa, tendo uma unidade fantástica, bem consolidada, que é o Colégio Dourado, e unindo essas forças, temos aqui a primeira escola Elite do Nordeste”, afirmou Amaro.

De acordo com o diretor, a Elite Rede de Ensino aplicará sua metodologia respeitando as especificidades culturais da cidade.

“A rede tem uma grande expertise em projetos de transição. A primeira coisa que temos que respeitar é a cultura local. Felizmente, o Dourado tem uma super estrutura. Com o olhar da rede, algumas implementações vão sendo feitas, mas dentro de um plano diretor, com muito respeito a tudo que a gente vem encontrando”, explicou.

A unidade no Recife oferece turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, com infraestrutura que inclui biblioteca, salas de aula modernas, quadras poliesportivas e parquinho de areia. O projeto pedagógico segue os pilares da rede: excelência acadêmica, cultura do estudo e sonho grande, com foco na preparação para vestibulares, olimpíadas acadêmicas e no desenvolvimento socioemocional por meio de programas como o Laboratório Inteligência de Vida (LIV).

A rede já projeta a abertura de novas unidades em outras cidades do Nordeste.

“Posso afirmar com muita alegria: o Colégio Elite Dourado vai ser a mãe de muitas outras escolas Elites aqui no Nordeste. A gente vem estudando de forma muito carinhosa este avanço, vislumbrando uma expansão para outras cidades, tanto no estado de Pernambuco, como em outros estados vizinhos, vislumbrando o crescimento da Rede Elite aqui no Nordeste”, declarou Amaro França.

Segundo o diretor, a entrada da rede na região já estava nos planos da instituição. “O Nordeste já vem sendo paquerado pelo Elite há muito tempo, estudando por onde começar e a entrada sempre contemplava o Recife”, concluiu. A Elite Rede de Ensino tem mais de 47 mil alunos matriculados em todo o país e integra o Grupo Salta Educação, considerado o maior em de educação básica do Brasil.



