Inovação Recife é destaque em evento internacional sobre dados e inteligência artificial Secretários Rafael Cunha e Rafael Toscano compartilham metodologias de transformação tecnológica

A Prefeitura do Recife foi selecionada para o City Data Alliance (CDA) Lead Convening 2025, em Baltimore, nos Estados Unidos, para apresentar avanços conquistados com o uso de dados e Inteligência Artificial (IA) na gestão pública municipal.

O encontro, promovido pela Bloomberg Philanthropies e pela Johns Hopkins University, reúne líderes de todas as regiões das Américas, oferecendo formaçã para apoiar os municípios no uso estratégico de dados e IA para solucionar desafios urbanos.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, participa do painel “Scaling What Works” (Ampliando o que Funciona), ao lado de representantes de Tempe (EUA) e Ottawa (Canadá).

“O trabalho que estamos desenvolvendo se baseia na nossa participação marcante na Bloomberg Philanthropies City Data Alliance — que trouxe ao Recife uma expertise de nível mundial para avançarmos de forma significativa em nossa estratégia de dados a serviço da melhoria da vida das pessoas. Essa iniciativa está impulsionando o uso de inteligência artificial para simplificar a forma como os cidadãos interagem com os serviços da cidade e como preparamos os servidores públicos da linha de frente com as ferramentas necessárias para cuidar da população”, destaca Rafael Cunha.

A sessão discutirá estratégias para escalar iniciativas de dados e IA com impacto na vida das pessoas. A gestão municipal também marca presença na Civic Analytics Network (CAN), rede que reúne Chief Data Officers (CDOs) de cidades norte-americanas.

Já o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Negócios do Recife, Rafael Toscano, contribuiu com a palestra “Dos Dados à IA: Construindo uma Mentalidade Transformer”.

A participação recifense ainda inclui oficinas e sessões colaborativas sobre inovação, prototipagem com moradores e governança de dados.

