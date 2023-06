Recife é escolhido para compor diretoria da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo

A- A+

No início desta semana, o Observatório de Turismo do Recife (OTREC) foi escolhido para compor a diretoria da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT). O importante marco foi alcançado durante o VII Encontro da Rede, que aconteceu em São Luís, no Maranhão. O encontro representa o que é de mais essencial entre os Observatórios espalhados pelo Brasil: promover e fomentar o desenvolvimento do turismo nacional.

A gestora e pesquisadora do OTREC, Manuella Oliveira, representou o Recife, foi eleita diretora regional e responsável por representar a região Nordeste na Rede Brasileira de Observatórios de Turismo.

A eleição demonstra o potencial do Observatório de Turismo do Recife como referência na região. Com a eleição da diretoria, a RBOT ganha uma estrutura de governança que permitirá uma atuação mais organizada, direcionada e alinhada aos objetivos de fortalecer o turismo como um setor estratégico para o país.

A formação da primeira diretoria da RBOT é um marco importante no amadurecimento da Rede. Essa nova estrutura de gestão visa fortalecer a atuação dos observatórios de turismo em todo o país, promovendo uma cooperação mais ampla e efetiva entre eles e impulsionando o desenvolvimento do setor turístico de forma embasada em dados.

Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT)

A RBOT reúne observatórios de turismo em todo o território nacional, buscando fomentar o turismo planejado e gerido com base em informações e análises sólidas.

