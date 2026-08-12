A- A+

Empreendedorismo Recife e Governo Federal ampliam Contrata+Brasil para conectar MEIs a compras públicas Experiência desenvolvida no Recife foi nacionalizada e já soma mais de 5,6 mil contratações em todo o país

A Prefeitura do Recife e o Governo Federal discutiram, nesta quarta-feira (12), na Empresa Municipal de Informática (Emprel), os próximos passos para ampliar o uso do Contrata+Brasil, plataforma criada a partir de uma experiência desenvolvida no Recife para facilitar a contratação de microempreendedores individuais (MEIs) pelo poder público.

A reunião contou com a participação do secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha; do secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Danilo Cabral; e do diretor de Microempreendedor Individual, Autônomos e Cooperativismo da pasta, André Schifnagel.

A iniciativa nasceu no Recife a partir do GO Recife e foi criada para facilitar a contratação de pequenos serviços de manutenção, como reparos elétricos, hidráulicos, pintura e conserto de aparelhos de ar-condicionado.

Segundo Rafael Cunha, uma pesquisa realizada com gestores de escolas e unidades de saúde mostrou que cerca de 70% apontavam valores de até R$ 3 mil como suficientes para manter as unidades funcionando adequadamente. O problema era que os custos e o tempo dos processos tradicionais de contratação muitas vezes superavam o valor do próprio serviço.

A solução foi utilizar uma plataforma digital para conectar as demandas das unidades públicas aos pequenos fornecedores. O gestor registra o serviço necessário, os MEIs apresentam suas propostas e o fornecedor é escolhido de acordo com os critérios previstos.

“É mais caro você fazer a licitação do que prestar o serviço. Como é que a gente pode fazer para democratizar as compras públicas?”, questionou Rafael Cunha.

O modelo foi posteriormente levado para Brasília e nacionalizado pelo Governo Federal por meio do Contrata+Brasil, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Emprel.

Para Danilo Cabral, a iniciativa utiliza o poder de compra do Estado para estimular a economia e ampliar oportunidades para pequenos empreendedores.

“A mesma lógica que vale para as grandes indústrias e os grandes setores produtivos do Brasil também precisa ser aplicada para o pequeno”, afirmou.

O Governo Federal movimenta cerca de R$ 1,5 trilhão em compras públicas, enquanto o Brasil possui aproximadamente 17 milhões de MEIs.

Contratações

De acordo com André Schifnagel, o Contrata+Brasil já reúne aproximadamente 20 mil MEIs cadastrados e contabiliza 5.664 contratações em todo o país. Atualmente, são cerca de 300 oportunidades por semana, ou aproximadamente 1.200 por mês.

Após a ampliação das atividades econômicas permitidas, o universo de profissionais aptos a utilizar a plataforma passou de cerca de 3 milhões para aproximadamente 7 milhões de MEIs.

“Estamos fazendo aqui uma revolução social, levando renda para a base da sociedade e para os trabalhadores”, afirmou Schifnagel.

Um dos próximos passos será ampliar a comunicação direta com os empreendedores, enviando oportunidades específicas de acordo com a atividade profissional e a localização.

“Vamos disparar mensagens diretas por WhatsApp. Por exemplo: você que é um vidraceiro do Recife, tem uma oportunidade para você na escola tal. Você que é um gesseiro de Florianópolis, tem uma oportunidade para você no batalhão do Exército”, exemplificou Schifnagel.

Experiência

A experiência de Gutemberg da Silva, MEI que utiliza a plataforma desde a experiência municipal do Recife, foi apresentada durante a reunião como exemplo dos resultados alcançados.

Formalizado desde 2021, ele atua na área de construção civil e manutenção. Segundo Gutemberg, já realizou serviços em mais de 25 unidades de saúde do Recife, além de trabalhos em outros municípios.

“A renda triplicou e diminuiu o meu horário de trabalho. Hoje é quarta-feira e eu já terminei o serviço da semana”, relatou.

Gutemberg já realizou serviços em mais de 25 unidades de saúde do Recife pela plataforma/Fotos: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Antes, Gutemberg trabalhava como gerente de armazém e recebia cerca de R$ 3 mil líquidos. Nos últimos três meses, passou a alcançar aproximadamente R$ 9 mil mensais.

“Quando foi com dois ou três meses de plataforma, eu já pedi demissão para me dedicar exclusivamente a isso”, contou.

Gutemberg também destacou a rapidez no recebimento pelos serviços. Em um trabalho realizado para a Câmara de Igarassu, o pagamento previsto para ocorrer em até dez dias foi realizado em cinco.

Educação

Outro eixo discutido durante o encontro foi a possibilidade de ampliar o modelo para a educação pública. Segundo Danilo Cabral, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) atende aproximadamente 138 mil escolas. A ideia é utilizar a experiência do Recife como referência para conectar as unidades aos pequenos fornecedores dos próprios municípios.

“A gente pode ter aqui também Recife como referência de educação para o Brasil”, afirmou Cabral.

A expectativa do Governo Federal e da Prefeitura do Recife é ampliar a quantidade de órgãos públicos participantes e conectar mais MEIs às oportunidades disponíveis na plataforma.

Veja também