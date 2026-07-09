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ONU Recife é indicada para disputar prêmio internacional de inovação das Nações Unidas Indicação é do Ministério das Relações Exteriores e coloca a capital pernambucana entre as três candidaturas brasileiras ao WIPO City of Innovation

O Recife é uma das três cidades brasileiras indicadas pelo Ministério das Relações Exteriores para representar o Brasil na edição inaugural do prêmio WIPO City of Innovation, promovido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável por promover a inovação, a criatividade e a proteção da propriedade intelectual em nível mundial.

A indicação foi oficializada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Divisão de Propriedade Intelectual, órgão responsável por apresentar as candidaturas brasileiras à premiação. O Recife integra o grupo das três cidades escolhidas para representar o país nesta primeira etapa da seleção internacional. A partir das indicações encaminhadas pelos países participantes, a OMPI fará a análise das candidaturas e anunciará, até o fim de setembro, as cidades finalistas desta edição.

"Ser uma das cidades escolhidas pelo Brasil para disputar o WIPO City of Innovation representa o reconhecimento de uma estratégia construída para transformar conhecimento em desenvolvimento. Temos investido na integração entre universidades, centros de pesquisa, startups, empresas e poder público para criar um ambiente onde a inovação gera oportunidades, empregos e melhora a vida das pessoas", disse o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha.

"Essa indicação reforça que estamos no caminho certo para consolidar o Recife como uma referência nacional e internacional em inovação e propriedade intelectual. Agora seguimos com a expectativa pela análise da OMPI e pela cerimônia de premiação, marcada para o dia 12 de outubro, na sede da organização, em Genebra, na Suíça, durante o 6º Fórum de Prefeitos da ONU", acresentou.

A candidatura apresenta o Recife como uma cidade que integra ciência, tecnologia, empreendedorismo, criatividade e políticas públicas para transformar conhecimento em soluções com impacto para a população. A proposta destaca ações voltadas ao fortalecimento da inovação, da pesquisa aplicada, da transferência de tecnologia e da proteção da propriedade intelectual.

Entre as iniciativas apresentadas estão o programa NITRO, desenvolvido em parceria com o Porto Digital para fortalecer os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), ampliar os registros de propriedade intelectual e acelerar a transferência de tecnologias para o mercado; a Rede NIT Recife, vinculada ao Programa UniverCidade; o Programa CORETO, de incentivo ao empreendedorismo inovador; além das políticas municipais de inovação aberta, transformação digital e apoio a startups.

Na premiação, as cidades participantes são avaliadas pela forma como utilizam a propriedade intelectual para impulsionar a inovação, promover o desenvolvimento sustentável, estimular a economia criativa e ampliar oportunidades para empreendedores, pesquisadores e criadores.

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