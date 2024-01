A- A+

TURISMO Recife é o segundo destino do Brasil mais buscado por estrangeiros em site de viagens; veja ranking Segundo a empresa de viagens, o estudo foi realizado com base na procura de passagens aéreas por estrangeiros para viagens ao Brasil

O Recife aparece em segundo lugar em ranking da Decolar que aponta os destinos mais procurados no Brasil por viajantes estrangeiros para as férias de janeiro de 2024.

Segundo a empresa de viagens, o estudo foi realizado com base na procura de passagens aéreas por estrangeiros para viagens ao Brasil.

A capital pernambucana aparece atrás apenas de São Paulo, que liderou o ranking.

Confira o top-10

1º. São Paulo/SP

2º. Recife/PE

3º. Salvador/BA

4º. Florianópolis/SC

5º. Porto Alegre/RS

6º. Rio de Janeiro/RJ

7º. Maceió/AL

8º. Natal/RN

9º. Navegantes/SC

10º. Curitiba/PR

Os maiores emissores internacionais para o Brasil neste mês são Buenos Aires, Santiago, Córdoba, Montevidéu e Lisboa.

“Observamos um crescente interesse de estrangeiros pelo nosso País, o que demonstra a confiança dos viajantes em explorar as maravilhas do Brasil, entre destinos repletos de cultura, história e belezas naturais. Outros motivos para esse crescimento são a maior oferta de malha aérea e a valorização do real frente a outras moedas, como o peso”, diz Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar.

Veja também

CONCURSO Concurso Nacional Unificado: o que é, como funciona, vagas, datas, salários