Turismo Recife e Porto de Galinhas lideram vendas da Azul Viagens, que mira expansão com resorts Operadora investe em capacitação, ampliação da malha aérea e parcerias locais para se consolidar como referência nacional no segmento

Recife e Porto de Galinhas despontaram como os destinos preferidos dos clientes da Azul Viagens em 2024. De olho nesse potencial e acompanhando a tendência de crescimento do setor, a operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas está investindo fortemente no segmento de resorts para alavancar seus resultados em 2025. Com mais de 100 empreendimentos desse tipo no portfólio, a empresa quer se consolidar como referência nacional na comercialização desse modelo de hospedagem.

Segundo projeções da indústria hoteleira, o Brasil deve ganhar mais de 7 mil novos quartos em resorts até 2027. A Azul Viagens acompanha de perto esse movimento, especialmente no Nordeste, onde estão concentrados 53% dos empreendimentos, sendo que Recife e Porto de Galinhas lideram o ranking de vendas da operadora.

“O resort traz um ticket médio mais alto e oferece uma experiência mais completa para o cliente, com hospedagem, alimentação e lazer num só lugar. Essa combinação reforça o modelo que queremos entregar”, destaca Daniel Bicudo, vice-presidente Comercial e de Negócios da Azul.

O executivo explica que, apenas entre 2023 e 2024, a Azul Viagens registrou um crescimento de 92% na venda de pacotes para resorts. E o ritmo segue forte: no primeiro trimestre de 2025, a alta foi de 32%.

Malha

O fortalecimento da malha aérea no Recife, hoje um dos principais hubs da Azul no país, também contribui para a estratégia. São cerca de 35 rotas operadas a partir da capital pernambucana, totalizando cerca de 2 mil voos mensais.

“Recife é estratégico não só para conectar o Sul e Sudeste ao Nordeste, mas também para a chegada de turistas internacionais. Temos uma subsidiária em Lisboa e estamos cada vez mais preparados para trazer o turista europeu para cá”, acrescenta Bicudo.

Capacitação

Além da infraestrutura e da conectividade, a operadora aposta em treinamento e capacitação de agentes de viagem para impulsionar a venda de pacotes com foco em resorts. A campanha “Agente Tá On” é uma das ações voltadas para esse público, levando representantes hoteleiros até os principais mercados emissores, como o interior de São Paulo e Minas Gerais, e promovendo experiências nos próprios empreendimentos.

“O agente de viagem é peça-chave nesse processo. Resorts têm um ticket mais alto e exigem conhecimento detalhado do produto. Por isso, levamos os agentes para conhecer in loco as instalações e reforçamos essa relação com campanhas de incentivo e passagens custeadas”, explica o VP.

Outro diferencial apontado por Daniel Bicudo é a sinergia entre o setor privado e o poder público em destinos como Porto de Galinhas. A atuação conjunta da rede hoteleira local, por meio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-PE), facilita a comunicação e dá segurança para os investimentos.

“Acreditamos que o turismo se desenvolve junto com o social. Um resort movimenta a economia local, gera empregos, capacita profissionais e fortalece o destino. Isso só é possível com o envolvimento da comunidade e o comprometimento do setor público”, completa.



