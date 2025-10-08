A- A+

cesta básica Recife está entre as 22 capitais do país que tiveram redução na cesta básica em setembro Segundo pesquisa de Conab e Dieese divulgada nesta quarta, capital pernambucana apresentou queda em dez dos 12 alimentos pesquisados, com destaque para tomate, manteiga e arroz

No Recife, o custo da cesta básica de alimentos caiu 2,10% em setembro, na comparação com agosto, e passou a custar R$ 615,95, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos divulgada nesta quarta-feira (8) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A capital pernambucana tem agora a sexta cesta mais barata entre as 27 capitais pesquisadas.

Ao todo, dez dos 12 produtos avaliados registraram redução de preço. O destaque foi o tomate, com queda de 10,69%. Também apresentaram variação negativa a manteiga (-3,88%), arroz agulhinha (-2,94%), banana (-2,66%), feijão carioca (-2,61%), leite integral (-1,37%), açúcar cristal (-1,14%), pão francês (-0,71%), café em pó (-0,67%) e farinha de mandioca (-0,52%). Em contrapartida, carne bovina de primeira (0,96%) e óleo de soja (0,44%) tiveram aumento no preço médio.

No acumulado de 2025, entre dezembro de 2024 e setembro deste ano, seis produtos apresentaram queda: arroz agulhinha (-25,70%), leite integral (-11,93%), feijão carioca (-9,19%), óleo de soja (-7,03%), açúcar cristal (-5,45%) e farinha de mandioca (-4,77%).

Já no recorte dos últimos 12 meses, cinco itens registraram redução: arroz agulhinha (-26,63%), feijão carioca (-15,37%), farinha de mandioca (-13,06%), açúcar cristal (-8,82%) e leite integral (-5,88%).

