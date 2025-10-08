Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cesta básica

Recife está entre as 22 capitais do país que tiveram redução na cesta básica em setembro

Segundo pesquisa de Conab e Dieese divulgada nesta quarta, capital pernambucana apresentou queda em dez dos 12 alimentos pesquisados, com destaque para tomate, manteiga e arroz

Reportar Erro
Recife está entre as 22 capitais do país que tiveram redução na cesta básica em setembroRecife está entre as 22 capitais do país que tiveram redução na cesta básica em setembro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

No Recife, o custo da cesta básica de alimentos caiu 2,10% em setembro, na comparação com agosto, e passou a custar R$ 615,95, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos divulgada nesta quarta-feira (8) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A capital pernambucana tem agora a sexta cesta mais barata entre as 27 capitais pesquisadas.

Ao todo, dez dos 12 produtos avaliados registraram redução de preço. O destaque foi o tomate, com queda de 10,69%. Também apresentaram variação negativa a manteiga (-3,88%), arroz agulhinha (-2,94%), banana (-2,66%), feijão carioca (-2,61%), leite integral (-1,37%), açúcar cristal (-1,14%), pão francês (-0,71%), café em pó (-0,67%) e farinha de mandioca (-0,52%). Em contrapartida, carne bovina de primeira (0,96%) e óleo de soja (0,44%) tiveram aumento no preço médio.

Leia também

• Onze de 12 produtos da cesta básica tiveram queda em agosto no Recife

• Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto

• Deputado alvo da PF diz que destinou recursos para cesta básica 

No acumulado de 2025, entre dezembro de 2024 e setembro deste ano, seis produtos apresentaram queda: arroz agulhinha (-25,70%), leite integral (-11,93%), feijão carioca (-9,19%), óleo de soja (-7,03%), açúcar cristal (-5,45%) e farinha de mandioca (-4,77%).

Já no recorte dos últimos 12 meses, cinco itens registraram redução: arroz agulhinha (-26,63%), feijão carioca (-15,37%), farinha de mandioca (-13,06%), açúcar cristal (-8,82%) e leite integral (-5,88%).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter