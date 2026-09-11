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VIAGEM Recife está entre destinos mais buscados para voos domésticos na baixa temporada Segundo KAYAK, comparado ao verão, o preço 37% menor da passagem é o principal motivador

O Recife está entre os destinos com maiores reduções nas passagens aéreas durante a baixa temporada, segundo levantamento do buscador de viagem KAYAK, com preços 37% menores comparados ao verão.

Os voos domésticos, no geral, estão em média 31% mais baratos de setembro a novembro, diferentemento do auge do verão, estimado de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026.

Em comparação às passagens aéreas com valor de cerca de R$ 1.373 durante o verão, a baixa temporada apresenta preço médio de R$950.

“Os dados mostram que quem tem flexibilidade para viajar pode encontrar uma diferença muito atrativa nos preços ao fugir dos períodos mais concorridos”, afirmou a Vice-Presidente Sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK, Carolina Montenegro.

Recife

O valor médio dos voos para o Recife cai de R$1.485, durante o verão, para R$936 na baixa temporada, uma diferença de 37%. Salvador também aparece entre os destaques, com queda de 33%, enquanto Fortaleza e João Pessoa registram reduções de 32%.

Levantamento

A pesquisa se baseou em buscas de voos feitas no KAYAK.com.br e marcas associadas no período de 1º de maio ao final de agosto de 2026, para voos de 1º de setembro a 19 de novembro também de 2026, com saídas de qualquer aeroporto brasileiro.



A comparação foi feita com buscas realizadas no período de 10 de agosto a 29 de novembro do ano passado para voos entre 11 de dezembro a 28 de fevereiro de 2026. Todos os preços são médios para passagens de ida e volta na classe econômica, podendo variar.

*Com informações da assessoria de imprensa

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