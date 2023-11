A- A+

TURISMO Recife está entre os três principais destinos mais procurados do Brasil A capital pernambucana apresentou 73 mil desembarques no ano

Recife ficou com a terceira posição na lista de destinos mais procurados no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a capital pernambucana apresentou 73 mil desembarques entre janeiro e outubro de 2023, sendo 21 mil nos últimos 3 meses. A terra do Frevo é um ótimo destino para mergulhar na história. No quesito praia, além das suas próprias, serve como ponte para Porto de Galinhas, Tamandaré, Fernando de Noronha e até Maragogi, no litoral norte do Alagoas.

Dados da ANAC mostram que o transporte aéreo brasileiro permanece em recuperação desde a crise gerada pela pandemia do Covid-19. O setor registrou 7,6 milhões de passageiros transportados em setembro de 2023, alta de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Diante desse cenário, a Maxmilhas, registrou mais de 2,1 milhões de embarques em voos domésticos entre janeiro e outubro de 2023. A empresa realizou um levantamento com os oito principais destinos de viagem no período.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços eTurismo (CNC), no primeiro semestre de 2023, as atividades turísticas acumularam variação de 2,9% em relação ao final do ano passado. A expectativa é que a segunda metade do ano apresente resultados ainda mais satisfatórios, devido à queda nos juros e desaceleração dos preços.

Para impulsionar ainda mais as viagens para esses e outros destinos, a Maxmilhas vai realizar durante o mês de novembro promoções para as cidades mais viajadas do ano. “Queremos contribuir para que os viajantes encontrem passagens mais baratas para viajar nos próximos meses, quando chega a alta temporada. Por isso, vamos oferecer descontos bem competitivos na nossa Black Friday”, explica Tahiana D'Egmont, Diretora de Marketing da Maxmilhas. A ‘MaxFriday’, como será intitulada a campanha, acontecerá ao longo de novembro e as informações serão divulgadas no site e redes sociais da Maxmilhas.

Confira a lista dos 8 destinos mais viajados na Maxmilhas em 2023:

São Paulo: 293 mil viagens no ano e 77 mil entre os meses de agosto e outubro

Rio de Janeiro: 155 mil viagens no ano e 41 mil entre os meses de agosto e outubro

Recife: 73 mil viagens no ano e 21 mil entre os meses de agosto e outubro

Brasília: 72 mil viagens no ano e 17 mil entre os meses de agosto e outubro

Salvador: 66 mil viagens no ano e 17 mil entre os meses de agosto e outubro

Porto Alegre: 64 mil viagens no ano e 18 mil entre os meses de agosto e outubro

Belo Horizonte: 52 mil viagens no ano e 13 mil entre os meses de agosto e outubro

Fortaleza: 50 mil viagens no ano e 13 mil entre os meses de agosto e outubro

