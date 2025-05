A- A+

Comemoração Recife Expo Center celebra marca de 100 eventos com noite especial para convidados Programação inclui networking, jantar, visita técnica e apresentação cultural no espaço que se consolida como polo de eventos da capital

O Recife Expo Center realiza, na próxima terça-feira (13), o evento comemorativo REC 100, que marca a realização de 100 eventos no espaço desde sua inauguração, em agosto de 2024. A celebração será voltada exclusivamente para convidados e conta com apoio dos fornecedores oficiais do centro de eventos. Estarão presentes organizadores, representantes do trade turístico, associações e imprensa, em uma noite voltada à consolidação do espaço como referência regional.

A programação inclui momentos de networking com a participação de 25 fornecedores oficiais, além de jantar com buffet variado. Os convidados também poderão conhecer de perto a estrutura do Recife Expo Center por meio de uma visita técnica guiada, com passagem pelas salas multiuso, auditório e pavilhão.

Outro destaque da noite será a apresentação cultural do cantor Almir Rouche, levando ao palco o frevo pernambucano como símbolo da identidade local. A programação inclui ainda um famtour realizado em parceria com a Luck Viagens, Martur, Novotel Recife Marina e Recife Convention Bureau, trazendo diretores de agências nacionais para visitas a pontos turísticos da cidade e hospedagem no Novotel Recife Marina.

Com infraestrutura de padrão internacional, o Recife Expo Center está localizado em frente ao Novotel Recife Marina, no Complexo Porto Novo Recife, e dispõe de um pavilhão de 4.100 m², auditório para 1.500 pessoas e espaços versáteis que permitem eventos simultâneos.

Serviço:

Evento: REC 100 – Celebração dos 100 eventos do Recife Expo Center

Data: 13 de maio de 2025

Horário: A partir das 18h

Local: Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 156

Mais informações nas redes sociais (@recifeexpocenter) e no site do local.

Veja também