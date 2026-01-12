A- A+

Balanço Recife Expo Center consolida crescimento em 2025 com recorde de eventos e reconhecimentos Balanço anual destaca setor de saúde e infraestrutura moderna no coração da capital pernambucana

O Recife Expo Center encerrou 2025 consolidando-se como um dos principais vetores do turismo de negócios em Pernambuco. Ao longo do ano, o equipamento sediou 108 eventos, recebeu 378 mil visitantes e gerou um impacto econômico estimado em R$ 523,9 milhões, além da criação de 4.360 empregos diretos e indiretos.

Localizado no coração do Recife, o equipamento integra o Complexo Porto Novo Recife, reunindo infraestrutura moderna, localização estratégica e serviços que atendem às demandas de eventos corporativos, feiras, congressos e encontros técnicos.

Ao longo do ano, o Recife Expo Center manteve uma agenda intensa, com forte presença de eventos de pequeno e médio porte e congressos da área de saúde, setor que historicamente carecia de um equipamento moderno e flexível na capital pernambucana. A fidelização de promotores e a renovação de contratos reforçam a confiança do mercado no espaço.

Para a diretora do Recife Expo Center, Tatiana Menezes, os números refletem um trabalho consistente e alinhado às necessidades do setor.

“Os resultados de 2025 mostram que o Recife Expo Center não apenas se consolidou, como segue em ritmo de crescimento. Nosso foco é oferecer uma experiência completa, eficiente e acolhedora para organizadores e participantes, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e turístico do Estado”, afirma.

Com um pavilhão de 4.100 m², auditório para 1.500 pessoas, dez salas multifuncionais e possibilidade de eventos simultâneos, o Recife Expo Center atende diferentes formatos e perfis de eventos. A proximidade com polos hoteleiros, o Aeroporto Internacional do Recife e pontos turísticos da cidade amplia ainda mais sua atratividade.

A perspectiva para os próximos anos segue positiva, com alta procura por datas futuras e a consolidação do Recife como destino estratégico para o turismo de negócios no Brasil.

Reconhecimento e premiações

Em 2025, o Recife Expo Center também teve sua trajetória reconhecida por importantes premiações do setor. O equipamento foi homenageado no Prêmio Caio 2025, principal reconhecimento da indústria brasileira de eventos, conhecido como o “Oscar dos Eventos”, destacando-se na categoria Centro de Convenções da Região Nordeste, durante cerimônia realizada em dezembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Ainda no mesmo ano, o Recife Expo Center foi um dos homenageados na primeira edição do Prêmio Recife CVB 2025, promovido pelo Recife Convention & Visitors Bureau, que reconhece espaços e anfitriões que se destacaram pelo fortalecimento do turismo de eventos e pela contribuição para consolidar o Recife como destino competitivo de negócios e hospitalidade.

