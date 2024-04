A- A+

Investimento Recife Expo Center recebe investimento de R$ 200 milhões A Insight Feiras & Negócios e a Pmais Eventos se uniram aos investidores do Complexo Porto Novo Recife para a administração e operação do equipamento

Com um investimento de R$ 200 milhões na construção do complexo, foram definidos os responsáveis pela operação do Centro de Convenções. A Insight Feiras & Negócios e a Pmais Eventos se uniram aos investidores do Complexo Porto Novo Recife para a administração e operação do equipamento, que está com a inauguração prevista para agosto deste ano.

A responsável pela construção de todo o Complexo Porto Novo é a Construtora Tecla, que compreende o Recife Expo Center, a Marina Recife, o Novotel Marina Recife e o novo restaurante Bargaço.

Além disso, o grupo de investidores é composto pela Maxxima Empreendimentos, Excelsior Seguros, Hima Participações e GL Empreendimentos.

Tatiana Menezes, um das sócias diretoras, afirma que o projeto será benéfico para o turismo de eventos da capital pernambucana. “É um projeto sério, que trará ganhos significativos para o turismo de eventos não apenas no Recife como refletindo em todo o Nordeste. O Recife Expo Center foi cuidadosamente planejado e está sendo construído com o que há de mais moderno no mercado. Pretendemos ser uma referência no País pela funcionalidade, tecnologia, estrutura oferecida e atendimento de qualidade”, enfatizou.

O empreendimento está localizado no Cais de Santa Rita, próximo ao bairro do Recife e ao Marco Zero. O complexo está sendo erguido em uma área de 8 mil m² e terá um pavilhão com 4.100 m², além de um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas.

De acordo com Paulo Cavalcanti Menezes, um dos sócios diretores do Recife Expo Center, o espaço suportará o fluxo de veículos pesados, dispensando o número de carpetes.

“O pavilhão está sendo construído para suportar o peso e fluxo de veículos pesados e permitirá a dispensa do uso de carpetes, o que costuma onerar o aluguel em outros espaços. O pavilhão também contará com uma estrutura de distribuição de elétrica, hidráulica e de gás natural (GN), o que reduzirá consideravelmente o custo de montagem pelos clientes. Tivemos a preocupação também de ter um centro com três geradores capazes de suportar o fornecimento de energia para todo o Complexo”, explicou.

