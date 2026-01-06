A- A+

FipeZAP Recife fica em 11º lugar no ranking de preços de imóveis entre as capitais Preço médio do metro quadrado na capital pernambucana é de R$ 8.446, segundo o Índice FipeZAP, em um ano de forte valorização no país

Comprar um imóvel residencial no Brasil ficou mais caro em 2025. De acordo com o Índice FipeZAP, divulgado nesta terça-feira (6), os preços de venda residencial subiram, em média, 6,52% no ano, em um movimento que superou a inflação e marcou a segunda maior alta anual da última década.

No Recife, o movimento recente foi de leve acomodação. A capital pernambucana registrou queda de 0,23% em dezembro, acompanhando a desaceleração observada no país no último mês do ano. Ainda assim, no acumulado de 2025, os preços dos imóveis residenciais na cidade subiram 6,64%, desempenho alinhado à média nacional.

O preço médio do metro quadrado na capital pernambucana fechou novembro em R$ 8.446, posicionando Recife como 11ª no ranking entre as capitais brasileiras.

Nordeste

Apesar do recuo pontual em dezembro, o Nordeste foi destaque no acumulado do ano, com várias capitais figurando entre as maiores altas do país. Salvador liderou o ranking nacional, com valorização de 16,25% em 2025. Na sequência aparecem João Pessoa (+15,15%), São Luís (+13,91%) e Fortaleza (+12,61%).

Outras capitais nordestinas também apresentaram desempenho robusto, como Maceió (+10,50%) e Natal (+8,51%), reforçando o apetite do mercado imobiliário na região.

Segundo o FipeZAP, imóveis com um dormitório lideraram a alta nacional em 2025, com valorização média de 8,05%, tendência que ajuda a explicar o bom desempenho de mercados urbanos e litorâneos.

Dezembro

No recorte mensal, o índice apontou alta média de 0,28% em dezembro, abaixo do resultado de novembro (+0,58%) e também inferior ao registrado no mesmo mês de 2024 (+0,66%). Ainda assim, os preços avançaram em 44 das 56 cidades monitoradas, incluindo 18 capitais.

Balneário Camboriú

No cenário nacional, o levantamento confirma um dado que já vinha chamando atenção do mercado: Balneário Camboriú (SC) é a cidade mais cara do Brasil para comprar um imóvel residencial. O preço médio do metro quadrado chegou a R$ 14.906, o maior entre as 56 cidades analisadas.

Na sequência aparecem Itapema (SC), com R$ 14.843/m², e, entre as capitais, Vitória (ES) lidera, com R$ 14.108/m², seguida por Florianópolis (R$ 12.773) e São Paulo (R$ 11.900).

Na outra ponta do ranking estão cidades como Pelotas (RS) e Betim (MG), com valores abaixo de R$ 5 mil por metro quadrado.

