Recife foi a capital do Nordeste que mais criou empregos em maio, segundo Caged

A- A+

Recife registrou o maior saldo positivo de empregos com carteira assinada entre as capitais do Nordeste no mês de maio, com a criação de 4.121 novos vínculos formais. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esse também é o melhor desempenho para o período desde o início da série histórica, em 2020.

Entre admissões e desligamentos, a capital pernambucana contabilizou 21.333 contratações e 17.212 demissões, o que elevou o estoque de empregos formais ativos para 575.820. O crescimento de 0,72% em maio supera o percentual do estado de Pernambuco no mesmo período, que foi de 0,64%.

No acumulado de 2025, Recife já soma 15.201 empregos formais gerados — o equivalente a 76% do total de vagas criadas em todo o estado nos cinco primeiros meses do ano. Desde o início da gestão do prefeito João Campos, em janeiro de 2021, já foram criados 113.384 postos formais na cidade.

O setor de Serviços foi o principal responsável pelo desempenho positivo em maio, com 3.599 novas vagas e crescimento de 0,94%. Em seguida aparecem: Construção Civil (+363 empregos e alta de 0,92%), Comércio (+113 e 0,10%) e Indústria (+50 e 0,13%). A Agropecuária foi o único segmento com saldo negativo, perdendo quatro postos de trabalho no mês.

“Celebramos mais um bom resultado da pesquisa e Recife se coloca na dianteira na ocupação de empregos formais gerados em Pernambuco. Esse ritmo de crescimento tende a se repetir no segundo semestre e é nesta direção que continuaremos a investir nossas atenções em projetos, programas e iniciativas”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima. “A atração de novos negócios, a sustentabilidade econômica e a desburocratização são pilares importantes defendidos pela Prefeitura do Recife e é nesse rumo que seguiremos trabalhando”, acrescentou.

Veja também