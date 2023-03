A- A+

Empregos Recife foi a capital que mais criou empregos com carteira assinada no Nordeste Dados do Caged divulgados nesta quarta-feira (29) mostram, ainda, que a capital pernambucana é a 13º colocada entre as 100 cidades que apresentaram os maiores saldos

Nesta quarta-feira (29), foram divulgados dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e mostram que Recife é a capital do Nordeste que mais criou empregos com carteira assinada em fevereiro, com saldo de 1.936 vagas. O número mantém a escalada de aumento de sua base de postos de trabalho formais, atingindo o volume de 532.305 empregos ativos. O cenário foi bastante positivo em âmbito nacional. No ranking das 100 cidades que apresentaram os maiores saldos positivos no país, o Recife passou da 34ª posição em janeiro para o 13º lugar em fevereiro.

Em todo o Estado, houve um saldo positivo de 6.740 empregos em fevereiro. No mesmo período, houve 47.336 admissões e 40.596 desligamentos. O setor com melhor desempenho foi o de serviços, que gerou 7.863 empregos com carteira assinada, uma variação relativa de 0,49%. A construção também gerou um saldo de 134 postos de trabalho. Os setores da agropecuária (-156), indústria (-765) e comércio (-336) apresentaram saldos negativos em Pernambuco.

“Emprego é um indicador que está sempre no nosso radar porque é um medidor estratégico do bem estar econômico e social de uma cidade. Então, a atenção do trabalho é fazer a economia manter uma estrutura sólida para movimentar o mercado de trabalho, seja por meio de investimentos públicos, nas parcerias com o setor privado ou melhorando o ambiente de negócios para as empresas ampliarem as contratações. É isso que a gestão do Prefeito João Campos vem construindo pensando nos empregos”, detalhou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Joana Portela Florêncio.

O saldo apresentado no segundo mês de 2023, o Recife teve 16.669 contratações e 14.733 desligamentos. Em janeiro, a marca de empregos criados foi de 1.093, fazendo o saldo acumulado do ano chegar a 3.029 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, período de março de 2022 a fevereiro de 2023, o Recife apresenta um saldo positivo de 25.256 vagas, crescimento de 4,98%. Desde janeiro de 2021, início da gestão João Campos, já são quase 59 mil empregos criados.

De forma setorial, o segmento de Serviços foi o que obteve melhor resultado positivo em fevereiro, com contratação de 10.922 profissionais e aumento de 0,73% em comparação com o primeiro mês do ano. Homens foram maioria nas contratações registradas no Recife em janeiro. Foram 9.742 contra 6.927 de mulheres. A faixa etária de de 30 a 39 anos foi a que mais ocupou postos de trabalho, com 4.713 , seguida pela que tem 25-29 anos, com 235. No recorte por escolaridade, a predominância foi de profissionais com o ensino médio completo (10.951).

Na região Nordeste, o Recife ficou em 1º lugar entre as capitais com maior saldo de empregos com carteira assinada. Aqui, seguem os saldos das capitais nordestinas: Recife: 1.936; Fortaleza: 1.656; Aracaju: 788; Salvador: 732; Maceió: 565; João Pessoa: 557; Natal: 538; São Luís: 488; e Teresina: 299.

