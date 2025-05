Recife foi a capital que mais criou empregos no Nordeste em abril, aponta Caged

A- A+

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quarta (28), mostram que a cidade foi responsável por quase 70% dos postos de trabalho em Pernambuco no mês passado. Foi o melhor resultado para abril desde 2020, início da série histórica

O Recife foi a capital no Nordeste que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de abril. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quarta-feira (28).

No mês passado, o município registrou saldo positivo de 5.202 empregos formais, o maior percentual para abril desde o começo da série histórica, iniciada em 2020. Em todo o estado de Pernambuco, a cidade, sozinha, foi responsável por quase 70% dos vínculos empregatícios gerados no período. Desde 2021, a gestão João Campos é responsável pela criação de 109.243 empregos formais.

"Sem dúvida alguma um dos nossos melhores resultados e isso impulsiona a economia local e fortalece as políticas públicas municipais. Estamos sim caminhando na direção do aquecimento econômico relevante e animador", pontua Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.

Com aumento de cerca de 47% a mais de empregos gerados em relação a abril do ano passado, o desempenho do Recife no mês passado foi resultado de 22.004 contratações e 16.802 demissões, fazendo com que a cidade expandisse o estoque ativo de empregos, subindo para 571.669.

Analisando por segmento econômico, o setor de Serviços foi o grande destaque de abril, com saldo de 4.229 empregos, resultado da diferença de 14.569 contratações com 10.340 desligamentos. A Construção Civil também apresentou desempenho positivo, com 658 vagas líquidas, seguida pelo Comércio (+208) e a Indústria (+112). A Agropecuária fechou o mês com uma redução líquida de 5 vagas.

Ao analisar a composição por gênero, os homens apresentaram o maior aumento, com 2.930 vagas criadas, enquanto as mulheres tiveram 2.272.

No acumulado dos últimos 12 meses - de março de 2024 a fevereiro de 2025 -, o Recife gerou 22.585 empregos formais, confirmando uma trajetória de crescimento consistente no mercado de trabalho local.

