Pernambuco Recife foi segunda capital do Nordeste a gerar mais empregos em janeiro No mesmo período, sete capitais da região tiveram resultados negativos

No primeiro mês do ano, o Recife teve aumento de postos de trabalho com carteira assinada, período em que sete capitais do Nordeste tiveram resultados negativos, exceto a de Salvador, que ficou em primeiro lugar, com um saldo de 788 contratações (+0,13%). De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (9), foram criados 682 (+0,13%) novos empregos formais na capital pernambucana, ampliando o número de empregos ativos locais para 529.958 pessoas. Recife foi a segunda capital do Nordeste a gerar mais empregos em janeiro. Nos últimos 12 meses (de fevereiro/2022 a janeiro/2023), a cidade apresentou um saldo de +25.401 empregos, um crescimento de 5,03%.

“Desde o início da gestão do prefeito João Campos, iniciada em 2021, já são quase 57 mil empregos criados. Nosso trabalho tem buscado atrair negócios e fazer a economia da cidade se movimentar com previsibilidade, segurança jurídica e nos processos, além de assumir uma dinâmica simplificada. É isso que a gestão do prefeito tem priorizado e que tem feito as empresas responderem positivamente no indicador dos empregos formais”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Joana Portela Florêncio.

Quando os empregos do Recife são analisados por setor, de acordo com o Caged, serviços foi o que gerou o maior número de novos vínculos de trabalho, com contratação de 11.172 mil profissionais, aumento de 0,33% em comparação ao mês anterior. A construção civil apresentou o segundo maior saldo total, com 240 empregos.

Joana diz que Recife se destaca com saldo per capita

O resultado do primeiro mês do ano na capital é fruto de 17.482 admissões e de 16.800 desligamentos. De acordo com a secretária Joana Florêncio, os dados também colocam o Recife na primeira posição no Nordeste em relação ao saldo per capita (acima de Salvador). Dentre o ranking das 100 cidades que apresentaram os maiores saldos positivos, o Recife ficou na 34ª posição. Há mais de cinco mil municípios no Brasil.

Em relação às características dos trabalhadores contratados em janeiro deste ano, 11.105 foram homens (64%) e 6.377 mulheres (36%). A faixa etária que mais ocupou postos de trabalho foi a de 30 a 39 anos (5.086), seguida pela que tem 18-24 anos, com 4.124. Já no recorte por escolaridade, 68% têm até o ensino médio completo.

PERNAMBUCO - Em Pernambuco, houve 45.558 admissões e 45.233 desligamentos, um saldo de 325 empregos em janeiro. O estoque de empregos foi de 1.375,669 com carteira assinada, uma variação pequena de 0,02% em relação ao mês passado. Houve crescimento no saldo do segmento de serviços (2.703) e construção (253). O setor que mais perdeu empregos foi o do comércio, com um saldo negativo de 1.369 pessoas. Agropecuária e indústria também tiveram saldos negativos, respectivamente de (-437) e (-825).

