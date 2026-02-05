A- A+

Voo Recife ganha nova rota aérea internacional para Cabo Verde Anunciada pelo ministro Silvio Costa Filho, ligação começa a operar em 6 de maio, com dois voos semanais, e reforça a conectividade do Nordeste com a África

O Ministério de Portos e Aeroportos vai ampliar a malha aérea internacional do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes com a criação de uma nova rota ligando a capital pernambucana a Cabo Verde, na África. A operação terá início no dia 6 de maio, com dois voos semanais, fortalecendo a conexão entre o Brasil e o país africano.

A nova ligação foi confirmada após reunião do ministro Silvio Costa Filho com o embaixador de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Máximo Chantre D’Oliveira, durante a cerimônia do Brasil Export, e será operada pela Cabo Verde Airlines. A iniciativa representa não apenas a ampliação da malha internacional do terminal recifense, mas também uma oportunidade estratégica para intensificar o intercâmbio de pessoas, cultura e negócios entre o Nordeste brasileiro e o arquipélago africano.

Após as tratativas, o ministro destacou a importância de “conectar Recife cada vez mais com o mundo”, ressaltando que a nova rota deve impulsionar o turismo e facilitar a mobilidade entre os dois países.

A operação regular de voos pela Cabo Verde Airlines também é vista como um estímulo à economia local e um incentivo ao aumento do fluxo de viagens entre o Brasil e o continente africano.

A República de Cabo Verde, composta por um conjunto de ilhas no Oceano Atlântico, é um país com forte vocação turística e histórico-cultural, e essa nova conexão direta com o Brasil fortalece ainda mais o seu papel como destino internacional e ponto de encontro entre culturas lusófonas.

"Estamos trabalhando para conectar Recife cada vez mais com o mundo. Essa nova rota com Cabo Verde vai estimular o turismo, gerar oportunidades econômicas e aproximar ainda mais os povos brasileiro e cabo-verdiano”, afirmou o ministro.

