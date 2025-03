Recife ganha novo voo direto para Buenos Aires operado pela JetSmart

A- A+

O Recife ganha, em 1º de julho, um novo voo direto para Buenos Aires, capital da Argentina. A rota será operada pela JetSmart, aérea low cost que faz sua estreia em Pernambuco.

O anúncio da operação foi feito nesta terça-feira (18). A expectativa da JetSmart é transportar cerca de 57 mil passageiros no primeiro ano de operação.

A JestSmart ainda divulgou uma promoção nas passagens com cada trecho entre o Recife e Buenos Aires custando a partir de R$ 796, incluindo taxas e impostos, para voar entre 1º de julho e 30 de outubro deste ano.

Os preços valem até a próxima segunda-feira (24). Os bilhetes podem ser comprados no site da companhia e em parceiros.

A nova frequência Recife-Buenos Aires será feita quatro vezes por semana em um Airbus A320 com capacidade para 186 passageiros.

O pouso na Argentina será no Aeroporto de Ezeiza, na Região Metropolitana de Buenos Aires.

Os voos serão às terças, quartas, sextas e domingos. As partidas de Ezeiza serão às 5h04, com chegada ao Recife às 10h20.

No sentindo contrário, os voos saem da capital pernambucana às 11h20 e pousam na Argentina às 16h45.

As companhias low cost têm tarifas mais baratas do que a média do mercado. No Brasil, a JetSmart voa a partir de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Foz do Iguaçu.

“Essa nova parceria aumenta o número de voos internacionais, movimentando a economia e fortalecendo o turismo do Estado. Vamos continuar nosso trabalho por Pernambuco, ampliando as possibilidades e trazendo ainda mais visitantes”, afirma Priscila Krause, governadora do Estado em exercício.

O Aeroporto do Recife tem ao todo, atualmente, dez rotas internacionais: Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Córdoba, Montevidéu, Assunção, Santiago, Lisboa, Porto e Madri.

Veja também