Investimento Recife garante 2,5 milhões de euros em investimento francês para reabilitação urbana Recurso vai dar continuidade a projetos de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no centro histórico

O centro histórico do Recife vai receber um investimento de 2,5 milhões de euros destinados a ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica, por meio do projeto Facilidade de Financiamento das Coletividades Territoriais Francesas (Ficol), cujo financiamento será assinado durante a Missão da Delegação de Nantes, na França, realizada entre os dias 13 e 18 de outubro.

O novo investimento dará continuidade às ações iniciadas no Recife pelo projeto VUCO – Viver o Urbano Caminhando e Ocupando, que requalificou trechos do centro entre a Praça da Independência e o Pátio de São Pedro, com foco em mobilidade urbana, segurança e inclusão social.

Com foco em fazer o Recife um território de inovalção e inclusão, o recurso representa a aplicação de R$ 15 milhões na capital pernambucana e será viabilizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

O Recife e a cidade francesa de Nantes mantêm uma cooperação internacional desde 2003, com destaque em inovação urbana e sustentabilidade. A colaboração foi renovada oficialmente em 2023 com a assinatura de um novo acordo-quadro de cooperação internacional, válido até 2027.

França-Brasil

Durante a passagem da comitiva francesa, também será inaugurado o Pavilhão França-Brasil, espaço cultural instalado no Pátio de São Pedro, que compõe o festival REC’n’Play 2025, oferecendo uma série de programações culturais e gastronômicas abertas ao público.

O novo ponto de encontro internacional será inaugurado no dia 15 de outubro, na abertura do festival, como parte da Temporada Cruzada Brasil–França.

O espaço, dedicado a experiências culturais e gastronômicas, simboliza o fortalecimento das relações entre os dois países e contará com a presença do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, do cônsul-geral Serge Gas e de uma delegação da cidade-irmã de Nantes.

Resultado de uma parceria entre o Consulado Geral da França no Recife e a Prefeitura do Recife, o pavilhão foi viabilizado por um edital do Institut Français, que destinou 23 mil euros ao projeto.

O investimento integra um conjunto de mais de R$ 500 mil aplicados pelo governo francês em diversas ações dentro do festival.

