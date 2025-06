Recife inaugura voo direto para Madri e amplia malha aérea internacional de Pernambuco

A- A+

A Azul Linhas Aéreas, em parceria com o governo de Pernambuco, inaugurou mais uma rota internacional, partindo do Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, desta vez, para Madri, capital da Espanha. O voo direto terá frequência regular às terças, quintas e domingos, com retorno às segundas, quartas e sextas-feiras.

A cerimônia de lançamento contou com a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; do secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba; do presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo; e de representantes da companhia aérea e da Aena Brasil, concessionária que administra o terminal. Priscila Krause destacou o impacto econômico e social da nova conexão direta com a Europa.

“São centenas e milhares de turistas estrangeiros que vêm para Pernambuco gastar o dinheiro deles aqui, fomentando a nossa atividade turística. Vendendo nosso estado lá para fora, conseguimos transformar isso em oportunidade, renda e em democratização do acesso às oportunidades para todos os pernambucanos. O turismo é uma ferramenta disso”, afirmou.

Ampliação

A nova ligação Recife-Madri amplia para oito o número de conexões internacionais em operação a partir da capital pernambucana, consolidando o estado como o maior hub de voos internacionais do Nordeste. O número tende a aumentar. O terminal oferece atualmente voos diretos para Buenos Aires (Gol), Lisboa (TAP), Montevidéu (Azul), Orlando (Azul), Santiago (Latam), Córdoba (GOL), Porto (Azul) e Madri (Azul).

Para julho, estão previstas novas rotas para Buenos Aires (JetSmart) e Assunção (Azul) e para dezembro está programada a entrada da Iberia na rota Recife-Madri, ampliando ainda mais as conexões internacionais do estado.

“Pernambuco mostra, mais uma vez, competitividade e grandiosidade, tornando-se o estado com o maior número de voos internacionais do Nordeste. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e parceria”, afirmou o secretário Kaio Maniçoba.

De acordo com a Azul, o Recife é atualmente o maior centro de conexões da companhia no Nordeste e um ponto estratégico para ligações internacionais.

“Isso ajuda várias pessoas a não terem que fazer conexões em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa parceria com a Aena e o Governo de Pernambuco tem dado muito certo, quem aproveita isso também são as pessoas”, disse Jason Ward, vice-presidente de marketing e pessoas da Azul.

Expectativa

O diretor do aeroporto, Diego Moretti, informou que a expectativa é encerrar o ano com 35 frequências internacionais semanais e 10 milhões de passageiros atendidos, marca histórica para o terminal.

“Mais um voo internacional, chegaremos ao fim do ano com 35 frequências internacionais por semana, que é uma conquista muito importante. A ideia é chegar até o final do ano com 10 milhões de passageiros, que é um recorde do Aeroporto do Recife”, afirmou.

Rota

Com a nova rota, a Azul passa a operar voos internacionais para Madri, Orlando, Montevidéu, Porto e, a partir de julho, Assunção. A expansão internacional faz parte de um esforço conjunto entre o setor público e privado para fortalecer a malha aérea de Pernambuco.

“Começamos o governo Raquel Lyra com três destinos internacionais e já estamos partindo para o nono, triplicando este número em dois anos e meio. Serão 35 frequências internacionais, conectando o mundo a Pernambuco”, afirmou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

A operação é resultado de uma articulação que inclui incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e ações de promoção do turismo pernambucano. Os passageiros do voo inaugural foram recebidos com frevo e passistas no saguão do aeroporto, em ação promocional promovida pelo Governo do Estado por meio da Empetur.

