Recife inicia 2025 com saldo positivo na geração de empregos

Recife iniciou o ano de 2025 com um resultado positivo na geração de empregos formais, destacando-se em meio a um cenário desafiador para o Estado de Pernambuco. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados nesta quarta-feira (26), a capital pernambucana registrou a criação de 1.173 novos postos de trabalho em janeiro, enquanto o estado como um todo fechou o mês com um saldo negativo de 5.230 vagas.

Em um momento de retração no cenário estadual, o Recife apresentou uma performance positiva, com 21.940 contratações contra 20.767 desligamentos, resultando em um crescimento de 0,21% no número de empregos em relação ao mês anterior. O estoque de empregos formais na capital pernambucana atingiu a marca de 561.595 postos de trabalho.

“Seguimos numa trilha importante para tornar a cidade um ambiente cada vez mais competitivo. O resultado do CAGED com os dados do último mês ratifica a vocação do Recife para a oferta de serviços, setor que impulsionou o maior número de empregos gerados”, pontua o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Andrade Lima. “Temos promovido uma agenda intensa para atrair novos investimentos para a cidade e, com isso, ampliar ainda mais as ofertas de empregos. Fazemos este trabalho de forma estratégica pensando não só na atração como na permanência desses novos possíveis negócios na nossa cidade”, conclui.

O setor de Serviços foi o principal responsável pelo bom desempenho de Recife em janeiro, gerando 1.872 postos de trabalho, com 15.172 contratações contra 13.300 desligamentos. Na sequência, a Construção Civil e a Indústria também apresentaram saldo positivo, com 518 e 97 novas vagas de emprego, respectivamente.

Por outro lado, o setor de Comércio, que costuma ser afetado pela sazonalidade das festas de fim de ano, registrou o maior número de demissões, com a perda de 1.305 vagas. O setor de Agropecuária também apresentou uma leve redução de nove postos de trabalho.

No contexto regional, Recife se destacou como a terceira capital do Nordeste a gerar mais empregos formais em janeiro, atrás apenas de Salvador (BA), que registrou a criação de 4.524 postos, e São Luís (MA), com 1.493 vagas. Pernambuco, por outro lado, foi o estado que mais fechou postos de trabalho no Nordeste, ocupando a última posição entre os nove estados da região.

