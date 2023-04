Recife lança desafio tecnológico para combater ataques de tubarões

A- A+

A Prefeitura do Recife, através da Empresa Municipal de Informática (EMPREL), lançou um desafio à sociedade com a seguinte pergunta: “Como podemos reduzir, com o uso de tecnologias inovadoras, os riscos de ataques de tubarão na orla do Recife?”. O chamamento público, em forma de processo licitatório, convoca a academia, empresas e startups para apresentar soluções tecnológicas capazes de evitar novos incidentes com tubarões que já deixaram várias vítimas ao longo dos últimos anos.



O edital foi publicado no último sábado (1°) no Diario Oficial do Recife e as inscrições começarão amanhã (5) e seguem até o dia 2 de maio. O vencedor do desafio, caso a solução seja confirmada, receberá um investimento de R$ 1,6 milhão. O projeto é idealizado pelo Programa Eita Recife e será realizado em fases já comuns em outras chamadas de inovação aberta, começando pela apresentação dos desafios por parte dos especialistas da PCR - neste caso do Meio Ambiente - para entendimento e nivelamento entre todos do ecossistema. A partir dessa fase, os interessados poderão se cadastrar no desafio. Nesta etapa, há o primeiro funil do processo, onde serão selecionadas as equipes que seguirão adiante.



Em seguida, chega a vez dos desenvolvedores partirem para a formatação do protótipo. Por fim, as equipes selecionadas terão que transformá-la em Produto Viável Mínimo (MVP) e o projeto que cumprir o desafio será o escolhido. Todo o processo é amparado pela Lei Complementar Federal 182/21 - permitindo que empresas, pessoas jurídicas, consórcio de empresas e startups participem.

Modelo replicado

A aplicação de um modelo de sucesso na capital pernambucana pode impactar Pernambuco, pois os incidentes têm acontecido especialmente na Região Metropolitana do Recife (RMR). O desafio também poderá beneficiar o turismo pernambucano e ajudar a preservar os animais marinhos que também estão sendo ameaçados.



Há cerca de um mês, três incidentes envolvendo tubarões foram registrados na RMR. O primeiro foi na Praia Del Chifre, em Olinda, e outros dois nas imediações da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Desde 1992 até agora, foram 77 incidentes - o que termina impactando também o comércio formal e informal que acontece nas orlas dessas cidades e ainda o turismo que tende a dar uma freada quando notícias como essas circulam nacionalmente.

Área de caça

A bióloga marinha e pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Danielle Viana, disse à Folha de Pernambuco, quando ocorreram os últimos registros, que entre o Paiva e o Pina, houve 60 incidentes, sendo 15 deles nas imediações de Piedade. Ela frisou que, nessa faixa do litoral, há um canal profundo onde os tubarões devem ficar para caçar alimento.

Veja também

petrobras Governo federal vai propor nova política de preços para a Petrobras