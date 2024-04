A- A+

moeda digital social Moeda Capiba: Recife lança primeira moeda digital social do Brasil; entenda como funciona Moeda já está disponível através do aplicativo Conecta Recife e pode ser trocada por serviços e utilidades

A Prefeitura do Recife lançou, nesta terça-feira (2), a primeira moeda digital social do Brasil. A inovação já está disponível e pode ser acessada através do Conecta Recife. A população terá as recompensas a partir de desafios no aplicativo, estimulando a convivência saudável e sustentável entre cidadãos e a cidade.

Para conseguir as moedas, é simples: basta baixar o app Conecta Recife, cumprir os desafios lançados e, automaticamente, Moedas Capiba são acumuladas dentro da carteira digital. Depois, é só trocar por prêmios que ficam dentro da ‘feirinha’, também disponível no próprio aplicativo.

Além das Capibas, os usuários podem acumular selos e avançar de níveis em diferentes desafios. Mais à frente, será possível participar de desafios coletivos, deixando ainda mais divertida e desafiadora o acúmulo de moedas para ganhar os prêmios.



Mais informações em breve

Veja também

BRASIL Haddad diz que Pacheco não sinalizou a ele intenção de mudança sobre desoneração dos municípios