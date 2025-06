A- A+

Hub Recife lidera movimentação aérea no Nordeste, aponta Ministério de Portos e Aeroportos Com mais de 3 milhões de passageiros entre janeiro e abril, terminal da capital pernambucana registra crescimento de 3,4% em relação a 2024

O Aeroporto Internacional do Recife figurou como o terminal mais movimentado do Nordeste, no período de janeiro a abril deste ano. Com 3,1 milhões de passageiros que passaram pelo aeroporto durante os primeiros meses do ano, Recife demonstrou um crescimento de 3,4% em relação ao ano passado.

A informação é do Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Para o ministro da pasta, Silvio Costa Filho, os números mostram que a Região Nordeste segue em expansão, consolidando uma presença no mercado global e atribuiu a posição positiva aos investimentos junto a Aena.

“Vale ressaltar que o Aeroporto do Recife segue crescendo nas movimentações e como a principal porta de entrada e saída de toda a região e tudo isso é fruto dos muitos investimentos que realizamos junto a Aena que possibilitaram ampliar as conexões e garantir maior conforto para os passageiros”, destacou.

Na última quarta-feira (11), a operadora espanhola anunciou um pacote de investimentos de R$ 4,5 bilhões para modernização da capacidade operacional de aeroportos com grande fluxo, como o do Recife e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A aplicação dos recursos está prevista para os próximos três anos e busca melhorias na infraestrutura dos terminais.

Nordeste

O relatório do ministério destaca que os principais terminais com crescimento em 2025 estão no Nordeste. Salvador, segundo aeroporto mais movimentado da região, recebeu 2,5 milhões de passageiros nos primeiros meses do ano (aumento de 5% em relação a 2024) impulsionado principalmente pelo fluxo turístico durante o Carnaval.

O maior crescimento proporcional foi em João Pessoa, com 585 mil viajantes, representando o avanço de mais de 16% sobre o ano passado e também sobre 2019. Ao todo, os dez maiores aeroportos da região somaram mais de 12 milhões de embarques e desembarques até abril, alta de 5,9% em relação a 2024.

O número acompanha a tendência nacional, que já supera os níveis pré-pandemia, com expectativa de bater recorde anual, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. Para o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, o avanço no Nordeste reflete o fortalecimento do turismo e o impacto dos investimentos no setor aéreo como motor da economia regional.

“Com mais brasileiros viajando pelo Nordeste, temos um setor fortalecido em uma região que utiliza o transporte aéreo como catalisador do desenvolvimento, capaz de gerar novas oportunidades em diversos setores da economia", disse o secretário.

