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Economia Recife lidera pedidos de comida asiática na 99Food e vê salto no segmento saudável Lanches representam 56% das vendas, enquanto pratos fit cresceram 300% em seis meses

Um levantamento dos seis primeiros meses de operação da 99Food em Recife revela que a capital pernambucana lidera o ranking de pedidos de comida japonesa e chinesa na plataforma, superando metrópoles como Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia. O mapeamento, referente ao período de novembro de 2025 a abril de 2026, indica mudanças no comportamento do consumidor local, com forte alta na busca por refeições fit e consolidação dos lanches na preferência diária.

Segundo o estudo, a categoria Saudável registrou um crescimento superior a 300% na cidade ao longo do semestre avaliado. Apesar do avanço expressivo dos pratos leves, a categoria de Lanches manteve o protagonismo absoluto no aplicativo, correspondendo a cerca de 56% do total de solicitações efetuadas pelos recifenses.

Para o Diretor Sênior de Comunicação da 99, Bruno Rossini, a análise ajuda a orientar a atuação dos estabelecimentos parceiros.

“Mapear e compreender o comportamento do recifense é fundamental para identificar tendências de consumo e gerar informações que apoiem decisões estratégicas tanto da 99Food quanto dos restaurantes. Estamos atentos às peculiaridades da capital e à forma como elas impactam os hábitos de consumo”, pontuou.

O levantamento identificou ainda uma redistribuição das solicitações ao longo do dia. Se no início da operação as vendas se concentravam entre 19h e 22h, nos meses seguintes o pico noturno antecipou-se para o intervalo entre 18h e 21h. Além disso, os pedidos no horário do almoço, entre 11h e 13h, apresentaram crescimento constante, mostrando a incorporação do delivery às refeições diurnas e à rotina de trabalho.

O recorde de demanda em um único horário na cidade ocorreu no dia 8 de fevereiro, às 19h, coincidindo com as prévias do Carnaval. O pico de acessos reflete a conexão direta entre a agenda cultural e de eventos de rua da capital pernambucana e o aumento do consumo via aplicativo.

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