Carnaval 2026 Secretário de Turismo do Recife confirma 97% de ocupação da rede hoteleira durante o Carnaval Thiago Angelus também confirmou que a capital pernambucana terá 150 voos extras durante o período

O secretário de Turismo do Recife, Thiago Angelus, confirmou que a rede hoteleira da cidade atingirá 97% de ocupação durante o Carnaval. No mesmo período, a capital pernambucana ainda contará com 150 voos extras.

A informação foi divulgada durante a coletiva de imprensa de apresentação da programação do Carnaval de 2026, realizada no Museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife, área central da cidade, no começo da tarde desta quinta-feira (22).

"A gente tem 150 voos extras chegando, a ocupação hoteleira vai ficar na casa dos 97% na nossa cidade. Então a cidade está bem preparada, a promoção foi bem feita durante todo o ano. A rede hoteleira, todo mundo que faz os eventos, que faz o turismo, está todo mundo muito satisfeito com que está por vir para a nossa cidade", afirmou.

Secretário de Turismo do Recife, Thiago Angelus, durante a apresentação da programação do Carnaval da cidade. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Recife no top-10 de destinos em alta

Durante a apresentação da programação de Carnaval do Recife, Angelus também citou a presença do Recife no top-10 da lista da TripAdvisor de destinos mais bem avaliados para 2026.

No ranking, a capital pernambucana ocupou 9ª posição, sendo a única cidade da América do Sul entre as 10 melhores.

A pesquisa contou com a participação de 8 milhões de usuários e foi realizada em um período de 12 meses.

"A gente sai do final de ano, que a gente foi o destino mais procurado para festas de Natal e Réveillon, e já começa agora, no Carnaval, ranqueado entre os 10 globais. Então o Carnaval tem uma importância muito grande para a nossa capital", afirmou Angelus.

