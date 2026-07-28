A- A+

Oportunidade Recife oferece 1.868 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja opções As inscrições podem ser realizadas pela plataforma GO Recife

É possível se profissionalizar ainda em 2026. Neste segundo semestre do ano, a Prefeitura do Recife abriu 1.868 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos.

Entre as oportunidades, há possibilidades na área de saúde, gastronomia, administração, reparos prediais, línguas e outros. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma GO Recife ou pelo aplicativo Conecta Recife.

Também é possível realizar a inscrição diretamente nas escolas profissionalizantes do Recife onde serão ministradas as aulas. (Lista completa de escolas no fim do texto)

A melhor forma de procurar um curso no site é selecionando a escola profissionalizante ou um dos bairros disponíveis.

Ao todo, o programa Qualifica Recife está disponibilizando 108 turmas em 11 áreas de atuação. As primeiras aulas já ocorrem a partir da próxima segunda-feira, 3 de agosto.

A duração dos cursos pode variar de um a cinco meses, com cargas horárias entre 63 horas e 363 horas.

É preciso ficar atento para a idade mínima para se matricular, que varia de 14 a 18 anos, dependendo da turma escolhida. Além disso, a pessoa interessada deve checar o turno do curso disponibilizado e a escolaridade exigida para cada turma.

Após a inscrição, os candidatos devem efetivar a matrícula presencialmente na escola profissionalizante escolhida, apresentando um documento oficial com foto e comprovante de residência.

Entre os 108 cursos oferecidos pela Prefeitura do Recife, estão: Agente de Saúde; Cuidador de Idosos; Corte de Cabelo Unissex; Terapia Capilar; Pães Artesanais; Salgados de Lanchonete; Eletricista Residencial e Predial; Encanador Residencial; Auxiliar de RH; Auxiliar Administrativo; Pintura e Estamparia em Tecido; Corte e Costura; Serigrafia; Informática básica e intermediária; Inteligência Artificial para Pequenos Negócios; Inglês; Espanhol; Libras; Arte e Horta; Reciclagem de Papel; e Bombeiro Civil profissional.

Confira a lista com as Escolas Profissionalizantes com cursos disponíveis:

- Escola Profissionalizante de Areias – Areias

- Escola Profissionalizante Engenheiro Antônio Bezerra Baltar – Engenho do Meio;

- Escola Profissionalizante Bidu Krause – Totó;

- Escola Profissionalizante do Bongi – San Martin;

- Escola Profissionalizante Jornalista Cristiano Donato – Boa Vista;

- Escola Profissionalizante Dom Bosco – Casa Amarela;

- Escola Profissionalizante Dona Olegarinha – Madalena;

- Escola Profissionalizante Professor Magalhães Bastos – Várzea;

- Escola Profissionalizante Maria Sampaio Lucena – Ibura;

- Escola Profissionalizante Moacir de Melo Rego – Vasco da Gama;

- Escola Profissionalizante Associação Pestalozzi do Recife – Cordeiro;

- Escola Profissionalizante São José e Tecelões – Santo Amaro;

- Escola Profissionalizante Vila dos Milagres – Ibura;

- Escola Profissionalizante Virgem Poderosa (Desenvolve Recife Sul) – Boa Viagem;

- Escola Profissionalizante Zuleide Gomes Monteiro – Beberibe;

Veja também