Recife oferece 350 vagas gratuitas em cursos de graduação em tecnologia; saiba como participar

Ex-estudantes de escolas públicas podem concorrer a uma das 350 vagas gratuitas nos cursos de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet, oferecidos em parceria com a Prefeitura do Recife e o Porto Digital, por meio do projeto Embarque Digital.



As inscrições começam nesta terça-feira (9) e seguem até 31 de janeiro, no site do programa. Para concorrer, é necessário ser residente e domiciliado no Recife e ter cursado todo o ensino médio na rede pública.



Além disso, é obrigatório ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos cinco anos (2023, 2022, 2021, 2020 ou 2019) ou o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) entre 2018 e 2022.



A seleção será realizada a partir das notas obtidas nestes sistemas.



Os candidatos que optarem por utilizar o Enem como exame de avaliação terão pesos atribuídos a cada uma das áreas de conhecimento, sendo Redação peso 4, enquanto Matemática e suas tecnologias, peso 3.

Do total de vagas, 50% são destinadas a pessoas negras ou pardas e, dentre os critérios de desempate, é dada prioridade às mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino.



O resultado final com a lista dos aprovados está prevista para ser divulgado no dia 19 de fevereiro. A previsão de início das aulas é no dia 11 de março.



Segundo a Prefeitura do Recife, os cursos de graduação serão totalmente custeados pela gestão municipal.



Sobre o Embarque Digital

O Embarque Digital é um programa educacional de fomento à formação de capital humano especializado na área de tecnologia da informação e comunicação na cidade do Recife.



O propósito do programa é formar estudantes para atuação no setor de tecnologia, contribuindo para a mudança de vida de estudantes em vulnerabilidade social e o consequente fortalecimento do setor de tecnologia da cidade.

