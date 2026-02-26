Recife oferece mais de 800 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

A- A+

A Prefeitura do Recife, através do Qualifica Recife, programa da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, está oferecendo 800 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. As turmas estão divididas em oito áreas, distribuídas em 44 cursos, que serão ministrados em 11 Escolas Profissionalizantes espalhadas pela cidade.



As turmas têm carga horária que variam entre 40 e 100 horas, nos turnos da manhã, tarde e noite. A idade mínima é de 14 anos, variando de acordo com o curso escolhido.



Entre as de opções estão comandos elétricos, química capilar, informática básica, auxiliar administrativo, inglês para iniciantes, espanhol básico, inteligência artificial aplicada, produção de ovos de Páscoa e bolo de pote, informática voltada para o mercado de trabalho, eletricista predial de baixa tensão, energia fotovoltaica, alimentação sustentável, corte e costura, artesanato diverso, massoterapia e práticas integrativas, doces e salgados, confeitaria avançada, entre outros.





As pessoas interessadas podem se inscrever pelo Conecta Recife, acessando a aba do GO Recife, ou diretamente pelo site www.gorecife.pe.gov.br.

Quem tiver dificuldade para realizar a inscrição pela internet pode procurar uma das escolas profissionalizantes que estão ofertando vagas. Após a confirmação da inscrição, as candidatas e os candidatos deverão efetivar a matrícula presencialmente, munidos de documento oficial com foto e comprovante de residência.



Para a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, os cursos representam uma oportunidade concreta de transformação de vida.

“Estamos oferecendo cursos que unem teoria e prática, com instrutoras e instrutores qualificados, estrutura adequada e laboratórios equipados. Nosso objetivo é garantir uma formação de qualidade, que amplie as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e também incentive o empreendedorismo. Ao final, as alunas e alunos recebem certificado, fortalecendo ainda mais o currículo”, destaca a secretária.



Confira abaixo a lista das Escolas Profissionalizantes:



- Escola Profissionalizante Engenheiro Antônio Bezerra Baltar – Engenho do Meio;

- Escola Profissionalizante do Bongi – San Martin;

- Escola Profissionalizante Dona Olegarinha – Madalena;

- Escola Profissionalizante Professor Magalhães Bastos – Várzea;

- Escola Profissionalizante Maria Sampaio Lucena – UR-1 Ibura;

- Escola Profissionalizante Professor Moacir do Melo Rego – Vasco da Gama;

- Escola Profissionalizante São José e Tecelões – Santo Amaro;

- Escola Profissionalizante Vila dos Milagres – Ibura;

- Escola Profissionalizante Zuleide Gomes Monteiro – Beberibe;

- Escola Profissionalizante Virgem Poderosa (Desenvolve Recife Sul) – Boa Viagem;

- Escola Profissionalizante de Areias – Areias;

Veja também