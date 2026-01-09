A- A+

Tecnologia Recife oferece oportunidades para engenheiros de IA Cidade é uma das três do país com maior demanda para esse tipo de profissão, que apresenta potencial de crescimento grande para 2026

A engenharia de inteligência artificial é a profissão com maior potencial de crescimento em 2026, segundo um levantamento do LinkedIn. A plataforma de relacionamento profissional também mapeou o Recife como uma das três cidades brasileiras que possuem maior demanda por esse tipo de profissional, ao lado de Florianópolis e São Paulo.

Com a popularização de ferramentas e soluções baseadas em IA, o engenheiro de inteligência artificial tem sido demandado para criar e operar sistemas que utilizam a tecnologia para análise de dados, identificação de padrões e previsões. Com média salarial de R$ 8 mil, segundo o site Glassdoor, o engenheiro de IA pode ter uma remuneração maior de acordo com a experiência.

Fundador do Porto Digital e investidor de empresas instaladas no ecossistema, Silvio Meira exemplifica as diversas possibilidades de atuação do profissional de inteligência artificial.



“A TDS company usa esses agentes conversacionais para resolver problemas de estratégia do negócio, por exemplo; a Neurotec, para soluções de análise de risco. Uma empresa que não estiver na fronteira do uso de inteligência artificial para fazer alguma coisa do seu mercado, está em vias de sair desse mercado”, avaliou.

Formação

O levantamento “Empregos em Alta” mostrou que as pessoas que atuam na área são formadas em várias graduações, como engenharia de software, ciência de dados e engenharia de dados.

Em Pernambuco, no entanto, várias instituições de ensino já formam profissionais em IA, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com graduação que incluiu disciplina sobre tema em todos os cursos de tecnologia.

“As empresas instaladas no Porto Digital contratam também estatísticos, matemáticos, físicos para fazer modelos computacionais de análise de risco usando inteligência artificial. Em outras empresas, para outras finalidades, como as de tecnologia, que contratam e treinam advogados, por exemplo, para usar a IA para fazer análise de processos judiciais”, explicou.

De acordo com o cientista, a demanda por profissionais de tecnologia da informação no Recife chega a 25% de toda a demanda de vagas geradas no país. “O Porto Digital, nos últimos meses, gerou uma em cada quatro novas vagas de tecnologia de informação no Brasil. Isso é totalmente desproporcional à população de Pernambuco, em particular do Recife”, detalhou.

Veja também