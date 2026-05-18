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Empreendimento Recife Outlet investe R$ 6 milhões reestruturação, reforma e novas operações Centro de compras anuncia novas marcas, expansão de lojas e R$ 6 milhões em investimentos ao completar cinco anos de atividades

O Recife Outlet, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, que está completando cinco anos de atividades, vai investir R$ 6 milhões em novas operações, reformas e reestruturações físicas. O valor contempla tanto recursos aplicados pelo próprio outlet quanto pelas marcas que estão chegando ou ampliando espaços no centro de compras.

Com isso, o centro de compras projeta um crescimento de até 25% no fluxo de clientes já no segundo semestre de 2026, impulsionado por novos investimentos e pela renovação do mix de lojas.

Segundo o superintendente do Recife Outlet, Marco Sodré, o empreendimento vem consolidando sua atuação como plataforma de negócios no Nordeste, reunindo marcas nacionais, internacionais e regionais em um modelo inspirado no formato americano.

“O Brasil tem hoje 18 outlets em funcionamento, e estamos sempre em constante crescimento em vendas, o que representa uma tendência de mercado. O Recife Outlet já se consolidou como uma plataforma importante de negócios para o Nordeste”, afirmou.

Marco Sodré, superintendente do Recife Outlet/Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Entre as novidades previstas para os próximos meses estão as inaugurações da Constance, Mr. Kitsch, Makenji e Red Life. A Makenji, marca catarinense de moda feminina, abrirá sua primeira unidade no Nordeste no Recife Outlet, com uma loja de aproximadamente 400 metros quadrados.

Além das novas operações, marcas já presentes no empreendimento também vão ampliar suas estruturas. A Hugo Boss, por exemplo, sairá de um espaço de pouco mais de 200 metros quadrados para uma loja de 600 metros quadrados, incorporando linhas masculinas, femininas, infantis e linha focada em jovens. Já a CIAO ganhará uma nova loja com espaço ampliado e conceito renovado.

Sodré lembrou que o modelo arquitetônico do outlet ajuda a reduzir custos operacionais das lojas e permite oferecer produtos com preços mais competitivos.

“O empreendimento é open mall, então conseguimos baratear custos porque não precisamos climatizar toda a área comum. Cada loja possui sua climatização individual. Isso reduz despesas operacionais e ajuda diretamente na proposta de oferecer preços mais baixos”, explicou.

Atualmente, o Recife Outlet recebe cerca de 100 mil visitantes por mês em períodos regulares. Em datas sazonais, como Black Friday e fim de ano, o fluxo pode chegar a até 200 mil pessoas mensais.

“O cliente do outlet hoje já vem com o empreendimento como destino. Ele passa o dia fazendo compras, utilizando a praça de alimentação e consumindo nas lojas. Nosso ticket médio por veículo gira em torno de R$ 800”, afirmou o superintendente.

O Recife Outlet foi inaugurado em maio de 2021, em meio às restrições da pandemia da Covid-19. Segundo Marco, o período inicial foi marcado por dificuldades operacionais, cancelamentos de contratos e incertezas no mercado varejista.

“Tivemos lojas que rescindiram contrato quando a pandemia começou. A obra precisou de autorização especial para continuar funcionando. Inauguramos ainda com medição de temperatura e obrigatoriedade do uso de máscaras”, relembrou.

Apesar do cenário adverso, o empreendimento conseguiu consolidar operações e agora planeja uma nova etapa de crescimento, incluindo a construção de novos espaços para atender marcas que negociam entrada no outlet, especialmente no segmento esportivo.

“Estamos praticamente sem espaços disponíveis. Algumas marcas que estão em negociação já exigirão a construção de novas áreas. A expansão agora acontecerá conforme os contratos forem assinados”, disse Marco.

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