Recife Outlet anuncia novas operações e investe R$ 6 milhões

O Recife Outlet entra em um novo ciclo de expansão com mais operações de moda e um investimento estimado em R$ 6 milhões, reforçando o papel do empreendimento como vetor de dinamização econômica na Região Metropolitana do Recife. A expectativa é gerar 30 empregos diretos com os novos negócios.

Instalado às margens da BR-232, no município de Moreno, o Recife Outlet vem usando a estratégia de atração de marcas nacionais e internacionais para ampliar o fluxo de visitantes e vendas, apoiando-se no modelo de open mall e descontos permanentes. O superintendente do empreendimento, Marco Sodré, recém-chegado de São Paulo, anuncia a chegada de novas operações de moda para reforçar o mix de lojas.

Uma das novidades é a Makenji, grife catarinense que escolheu o Recife Outlet para fazer sua estreia no Nordeste, com uma loja de 400 m² focada em moda feminina e abertura prevista para abril. No segmento masculino, a Mr. Kitch, marca reconhecida pelo estilo urbano sofisticado, passa a integrar o centro de compras com uma unidade de 200 m², ampliando a oferta para um público que vem ganhando espaço no varejo de moda. A previsão é de inauguração ainda neste semestre.

Para essa expansão também haverá o fortalecimento de operações já instaladas e de marcas locais. A Ciao ganhará um novo espaço de esquina, com projeto totalmente renovado. Outro destaque é a chegada da Básico 3, camisaria masculina pernambucana, que amplia presença com mais uma unidade na Região Metropolitana do Recife.

Em março, a Constance, rede de calçados e acessórios, passa a operar no mall, alinhada ao movimento de expansão de redes nacionais para fora dos grandes centros. Também está marcada para esse semestre, a ampliação da loja da Boss para 600 m², reunindo as coleções das linhas Boss, Boss feminina e Hugo, e reforçando a estratégia do Recife Outlet de se posicionar como destino de marcas de alto valor agregado com preços mais competitivos que os praticados em shoppings tradicionais.

O movimento acompanha o crescimento do formato outlet no Brasil, que vem ganhando relevância como canal para escoamento de coleções e acesso a grandes marcas com descontos, em um cenário de busca do consumidor por maior racionalização de gastos. Para Marco Sodré, o novo pacote de investimentos tem impacto direto na geração de renda e emprego, mas também na consolidação do Recife Outlet como plataforma de negócios para redes interessadas em crescer no Nordeste.

“Ao atrair novas marcas e estimular a expansão das operações existentes, o empreendimento ganha competitividade, os lojistas ganham escala e a região se beneficia com mais oportunidades de trabalho e incremento de arrecadação”, afirma Sodré.

