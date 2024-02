A- A+

VAREJO Recife Outlet consolida modelo de vendas com desconto no Estado Centro de compras anuncia promoção especial em cima dos descontos já oferecidos diariamente pelas suas lojas

Completando três anos de funcionamento em maio próximo, o Recife Outlet vem se consolidando como um tipo de centro de compras que já está bastante difundido em outros estados e, principalmente, países.

Instalado em uma área de 47 hectares às margens da BR-232, no município de Moreno, e gerando 600 empregos diretos, o empreendimento tem atraído um número cada vez maior de consumidores por oferecer, no mínimo, 30% de desconto em 70% dos produtos comercializados em cada loja.

Atualmente, o Outlet conta com 70 operações. “Em geral os outlets são, por natureza, inspirados no modelo norte-americano: uma estrutura plana, que não faz uso de elevadores e escadas rolantes, nem de ar-condicionado. Isso reduz despesas com energia, manutenção e mão-de-obra. Assim, o custo operacional é menor para os lojistas”, explica o superintendente do mall, Marco Sodré.

Obrigatoriedade contratual

Sodré explica que a obrigatoriedade de ofertar pelo menos 30% de descontos está previsto nos contratos. Por isso mesmo, em sua imensa maioria, as lojas são das próprias marcas ou de seus representantes no Brasil e não de franqueados.

Segundo o superintendente, além da ponta de estoque, os lojistas também comercialização uma parte de suas coleções atuais e ainda produtos fabricados para outlets (ou MFO na sigla em inglês). No Brasil, existem em funcionamento atualmente 16 centros similares.

Ainda em processo de consolidação, o Recife Outlet vem mostrando crescimento nas vendas. Em dezembro do ano passado, obteve aumento recorde de 40% nas vendas em relação ao ano anterior. Em janeiro, na tradicional liquidação do início do ano, as vendas cresceram 12%, em relação ao mesmo período de 2023.

E a partir de amanhã (22), o centro promove mais uma edição do Super Sale, que segue até domingo (25). A promoção oferece desconto sobre desconto. “A Super Sale é o melhor momento para quem busca preços competitivos. É quando as lojas renovam seus estoques e oferecem produtos - que já são vendidos com descontos - mais baratos ainda”, explica Sodré.

