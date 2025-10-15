A- A+

tecnologia Recife participa de evento de inovação e tecnologia na Espanha Cidade é destaque em debates sobre transformação digital e inovação

A Prefeitura do Recife participará do Startup OLÉ Salamanca 2025, um dos principais eventos europeus voltados à inovação, empreendedorismo e tecnologia, realizado na cidade de Salamanca, na Espanha, que acontece de hoje (15) até sexta-feira (17). A participação da gestão municipal ocorre a convite da Universidade de Salamanca.

O município será representado pelo gestor de Transformação Digital, Tiago Gayoso, que participará de painéis que discutem políticas públicas e estratégias colaborativas voltadas à transformação digital e ao desenvolvimento de cidades inteligentes.

Gayoso também vai integrar a mesa-redonda “El poder de trabajar juntos para fortalecer el ecosistema y emprendimiento”, que reunirá representantes da Universidade de Salamanca, da Prefeitura de Salamanca e do Ministério para la Transformación Digital y de la Función Pública do Governo da Espanha, entre outras instituições.

Na quinta-feira (16), o Recife será destaque no painel “Recife, capital brasileña de la tecnología y la innovación en América Latina”, apresentando iniciativas que posicionam a cidade como referência nacional em transformação digital e governo aberto.

A participação da Prefeitura no Startup OLÉ Salamanca faz parte da estratégia de internacionalização da inovação promovida pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia.

