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Energia para mudar Recife recebe 1º Encontro sobre carregadores veiculares, segurança e gestão dos condomínios Evento reúne especialistas para discutir mobilidade elétrica, segurança, infraestrutura, seguros e os novos desafios da gestão condominial

Recife será palco, neste sábado, 29 de agosto, do 1º Encontro sobre Carregadores Veiculares, Segurança e Gestão dos Condomínios, iniciativa que reúne especialistas e profissionais de diferentes áreas para debater os impactos da mobilidade elétrica e as transformações que os veículos elétricos já estão provocando nos condomínios.



Com o tema “Energia para mudar. Gestão para transformar.”, o encontro será realizado das 9h às 13h, no Auditório do Home Center Ferreira Costa, em Parnamirim, Recife/PE, e terá uma programação voltada para síndicos, administradores, gestores condominiais, engenheiros, arquitetos, profissionais do setor elétrico e demais interessados nas novas soluções para condomínios.

A proposta do evento é promover informação, networking e conhecimento prático sobre uma realidade cada vez mais presente: como preparar os condomínios para a chegada dos veículos elétricos com segurança, planejamento e gestão eficiente.





Entre os temas abordados estarão soluções para carregamento veicular, infraestrutura elétrica, segurança das instalações, questões relacionadas ao AVCB, meio ambiente, administração condominial e seguros específicos para veículos elétricos.

Programação

09h às 09h30 – Sueleide e Vânia, da Administradora Novo Horizonte

Tema relacionado à administração e aos desafios dos condomínios diante das novas demandas.

09h30 às 10h30 – Sizenando Figueira, Rinnovare Energia, e WEG

Discussão sobre carregamento veicular, infraestrutura, energia e soluções tecnológicas para condomínios.

10h30 às 11h – Coffee Break e networking

11h às 12h – Antônio Carmelo, Mais Plan, e Leilane Andrade, MA Engenharia e Meio Ambiente

Abordagem sobre segurança, projetos, regularização e questões ambientais relacionadas aos condomínios.

12h às 12h20 – Muny

Seguro de carros elétricos: novos riscos, proteção e cuidados para proprietários e condomínios.

12h20 às 13h – Josué, Administradora Novo Horizonte

Encerramento com uma visão sobre gestão condominial e os caminhos para os condomínios acompanharem as transformações do mercado.

Visão integrada

Mais do que discutir tecnologia, o encontro pretende mostrar que a mobilidade elétrica exige uma visão integrada. Instalar um carregador é apenas uma parte da solução: é necessário avaliar a infraestrutura elétrica, segurança, responsabilidades, regras de utilização, gestão, manutenção, seguros e os impactos para o condomínio.

Para Sizenando Figueira, da Rinnovare Energia, o avanço dos veículos elétricos representa uma oportunidade para os condomínios se anteciparem às mudanças.

“A mobilidade elétrica já está chegando aos condomínios. O grande desafio agora é fazer essa transição com segurança, planejamento e soluções adequadas. Informação e gestão serão fundamentais para transformar esse desafio em oportunidade.”

O evento é realizado pela Rinnovare Energia Solar e Josué Ferreira – Palestrante, Consultor e Administrador, com apoio da Administradora Novo Horizonte e participação de empresas e profissionais parceiros.

Entre os patrocinadores e apoiadores estão WEG, Mais Plan Consultoria, MA Engenharia e Meio Ambiente, Flora Barros Arquitetura, VersaTil e Lobosfera Escola para Cães, entre outros parceiros.

O encontro reforça uma tendência que já está transformando o mercado condominial: energia, mobilidade elétrica e gestão precisam caminhar juntas para que os condomínios estejam preparados para o futuro.

Serviço:

Evento: 1º Encontro sobre Carregadores Veiculares, Segurança e Gestão dos Condomínios

Tema: “Energia para mudar. Gestão para transformar.”

Data: 29 de agosto de 2026 – sábado

Horário: 9h às 13h

Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa – Parnamirim, Recife/PE

Realização: Rinnovare Energia Solar e Josué Ferreira – Palestrante, Consultor e Administrador

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