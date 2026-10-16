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NEGÓCIOS Recife recebe 1º Fórum de Remuneração de Pernambuco Evento reúne especialistas de RH para debater tendências salariais, benefícios e estratégias de valorização profissional

O Recife sedia, nesta sexta-feira (16), o 1º Fórum de Remuneração de Pernambuco. O evento reúne profissionais e especialistas em Recursos Humanos no Recife Expo Center, no bairro de São José, até as 17h, para discutir tendências, desafios e práticas relacionadas à remuneração nas empresas. A iniciativa é promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco (ABRH-PE).

A programação aborda temas estratégicos para a gestão de pessoas, como políticas salariais, remuneração variável, benefícios, reconhecimento profissional e os impactos das transformações no mercado de trabalho. O encontro também busca discutir como as organizações podem atrair e reter talentos diante de desafios como a inteligência artificial, a pressão por produtividade e as novas expectativas dos trabalhadores.

Segundo Márcia Gonçalves, presidente do Conselho Deliberativo da ABRH-PE, o fórum surge para ampliar o espaço de discussão sobre o tema no estado.

“Hoje não existe, no estado, um espaço dedicado a discutir remuneração estratégica com profundidade, dados e prática. Será um dia de muito enriquecimento nas trocas”, afirmou.

O público-alvo inclui líderes, gestores, estudantes e especialistas em Recursos Humanos envolvidos em decisões relacionadas a carreiras, desempenho, reconhecimento e estratégias empresariais. Durante o encontro, representantes de consultorias e grandes organizações compartilham experiências e soluções adotadas no mercado.

Entre os temas previstos estão a conexão entre remuneração e resultados empresariais, a implantação de planos de cargos e salários, os efeitos da inteligência artificial no futuro do trabalho e o uso de incentivos financeiros para estimular o desempenho. Também estão em pauta a valorização das equipes comerciais, os benefícios corporativos e as estratégias de Total Rewards, conceito que reúne diferentes formas de recompensa oferecidas aos profissionais.

A programação conta com palestras e painéis conduzidos por representantes de empresas como Marsh, Grupo Iquine, Korn Ferry, CESAR, SulAmérica, Deloitte e Wellhub. O encerramento será dedicado aos desafios enfrentados pelas organizações de Pernambuco e à troca de experiências entre profissionais que atuam no mercado local.

O evento tem patrocínio da SulAmérica, Wellhub, Gustare e Stay. A proposta é promover a troca de conhecimentos e contribuir para decisões que conciliem a valorização dos profissionais, a competitividade das empresas e a sustentabilidade dos resultados.

Serviço

Evento: 1º Fórum de Remuneração de Pernambuco

Data: sexta-feira, 16 de outubro

Horário: das 8h às 17h

Local: Recife Expo Center, Cais Santa Rita, 446, bairro de São José, Recife

Inscrições: No site

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