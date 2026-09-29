Recife recebe 2º Fórum de Negócios Familiares nesta quarta-feira (30)

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Os organizadores e painelistas do 2º Fórum de Negócios Familiares visitaram a Folha de Pernambuco na tarde desta terça-feira (29) para divulgar a realização do evento, promovido pela Legend Capital e pelo Huck Otranto Camargo Advogados. Na ocasião, eles foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também participaram do encontro a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; a editora-chefe da Folha, Leusa Santos; e a gerente de Jornalismo e Programação da Rádio Folha 96.7 FM, Marise Rodrigues.

A comitiva contou com a presença do responsável pela articulação local do fórum e pelo relacionamento com o empresariado pernambucano, Romero Maranhão Neto; da sócia da Agência Inspiração, responsável pela produção do evento, Eduarda Haeckel; dos sócios do Huck Otranto Camargo Advogados, Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli; do fundador da Holding Clube e idealizador do Camarote Nº 1, José Victor Oliva Júnior; do sócio-fundador da Legend Capital, Pedro Salles; e dos sócios da Legend Capital, Adriana Salles e Fernando Barrozo do Amaral.

O 2º Fórum de Negócios Familiares será realizado nesta quarta-feira (30), das 8h30 às 12h30, no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, área central do Recife. Entre os temas que serão discutidos estão decisões estratégicas, aprendizados de famílias empresárias, capacidade de reinvenção dos empreendedores e perspectivas para a economia brasileira.

Segundo o sócio-fundador da Legend Capital, Pedro Salles, a segunda edição do evento terá uma abordagem mais prática, com relatos de situações vivenciadas por empresas e famílias empresárias.

“Este ano, a gente quer trazer um lado mais de explorar a vida real, alguns exemplos de nossos clientes que viveram situações familiares com as quais a nossa plateia pode se identificar, e dividir um pouco do nosso conhecimento, seja sobre o cenário macro do Brasil, seja sobre o dia a dia e sobre a importância da estruturação do patrimônio familiar para ter perenidade”, afirmou.



Programação

A programação começa às 8h30, com a recepção dos convidados e as boas-vindas de Romero Maranhão Neto, integrante da terceira geração das famílias Albuquerque Maranhão, pelo lado paterno, e Fernandes Vieira, pelo lado materno, ambas com trajetória empresarial em Pernambuco.

Para Romero, a edição deste ano terá como diferencial uma abordagem mais dinâmica e próxima de situações práticas. “Eu acho que a grande diferença desse ano vai ser sair um pouco daquela exposição e ir mais para uma coisa mais prática. Então, eu acho que vai ser mais dinâmico esse ano e para prender mais ainda a atenção de todos”, pontuou.

Em seguida, às 9h15, Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli, do Huck Otranto Camargo Advogados, participam do painel “Operações estratégicas: perspectivas para o crescimento e o enfrentamento de crises”.

Na sequência, às 10h, Marcelo Vieira, co-fundador do Grupo Evipar, participa da conversa “Experiências e reflexões: os legados dos ciclos empresariais”, ao lado de Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli.

Segundo Diego Billi Falcão, a combinação entre estrutura societária, organização patrimonial, apoio financeiro, governança e planejamento contribui para a continuidade dos negócios ao longo das gerações.

“É a história dos três porquinhos. Não adianta, se a casa é de palha, alguém vai assoprar e ela vai cair. Então, quando você tem todos esses pilares muito bem construídos, com um excelente Family Office, com a cabeça boa do empresário para ter essa visão e uma estruturação jurídica, a casa é de tijolo. Então, troca presidente, vem presidente, assopra quanto quiser. Vai balançar, eu vou ficar de pé e continuo meu negócio”, afirmou Diego.

Às 10h30, o empresário José Victor Oliva Júnior participa do painel “Desafios de empresário: a trajetória de quem viveu em vários Brasis”, em conversa com Pedro Salles e Adriana Salles, da Legend Capital. Fundador da Holding Clube e idealizador do Camarote Nº 1, ele vai compartilhar experiências relacionadas à construção de seu legado empresarial e à profissionalização dos negócios da família.

“Vou trazer um pouco de tudo que venho construindo como legado para a minha família, a forma como profissionalizei a minha empresa, como trouxe a governança e também o trabalho que a gente tem feito em conjunto. Tudo isso serão temas que vou trazer para a conversa”, explicou José Victor Oliva.

Encerrando a programação, às 11h30, o sócio e global head do Departamento Econômico e de Data Science da Vinci Compass, José Carlos Carvalho, participa do painel “Economia global e o Brasil pós-eleições”, em conversa com o sócio da Legend Capital, Fernando Barrozo do Amaral. “Vamos falar um pouco do que está acontecendo no mundo, como isso influencia o Brasil e para onde a gente pode ir, dependendo do resultado da eleição”, concluiu Fernando.



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