G20 Recife recebe 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação do G20 O evento segue até a próxima sexta-feira (24) e conta com a presença de representantes de mais de 40 delegações

Com temas como democratização da ciência, preservação da Amazônia, biodiversidade, transição energética, controle de pandemias e políticas de promoção da diversidade, foi realizada, na manhã desta quarta-feira (22), a abertura da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação do G20, no Centro Cultural Cais do Sertão, na área central do Recife.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos (PCdoB), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), representando o prefeito João Campos (PSB), participaram do evento.

O chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Nordeste, embaixador Lineu de Paula, e o chefe da Delegação Brasileira e secretário de Políticas e Programas Estratégicos (SEPPE) substituto do MCTI, Osvaldo Moraes, também compuseram a mesa de abertura.

Presidido pelo MCTI, o grupo de trabalho segue até a próxima sexta-feira (24) e conta com a presença de representantes de mais de 40 delegações, entre membros do G20, países convidados e organizações internacionais.

