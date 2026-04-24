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Tecnologia e Games Recife recebe 4ª edição do Tech Woman em agosto O evento foi apresentado na noite dessa quinta-feira (23) no terraço da Liferay, no Paço Alfândega

Nesta quinta-feira (23), a Tech Woman apresentou detalhes da quarta edição do evento, no terraço da Liferay, no Paço Alfândega, no Bairro do Recife. O movimento tem foco em palestras e ações de conexão voltadas ao mercado de trabalho em tecnologia exclusivamente para pessoas que se reconhecem como mulheres.

A 4ª edição acontecerá em 29 de agosto, das 9h às 18h, no Recife Expo Center, no bairro de Santa Rita, na área central da capital do estado. Durante o lançamento, as fundadoras do projeto, Kássia Alcântara e Laís Xavier, anunciaram uma alteração em relação ao ano passado: o Tech Woman contará com cinco palcos simultâneos, ampliando o conteúdo para diversos públicos. Em 2025, foram três palcos.

“Vamos oferecer conteúdo para quem não é familiarizado com o tema, mas tem curiosidade, com palestras sobre fake news, sobre mitos e verdades relacionados à inteligência artificial, além da segurança digital”, afirmou Laís. “Essa proposta nasce da necessidade de antecipar riscos e preparar pessoas e organizações para os desafios do mundo digital. Mais do que tecnologia, estamos falando de comportamento, cultura e decisões conscientes. Queremos provocar o público a repensar a forma como se relaciona com dados, sistemas e informação”, completou Kássia Alcântara.

A programação incluirá os palcos:

Carreiras, para quem busca entrar na área de tecnologia;

Técnico, para mulheres que já atuam no setor e buscam atualização;

Soft Skills, focado em proteção mental, inteligência emocional e habilidades comportamentais para o mercado de trabalho;

Empreendedorismo, para estimular novas conexões e negócios;

Tecnologia para não tech, a quem não é da área.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do evento e disse que, apesar de as mulheres serem a maioria da população de mestres e até de doutores, ainda existem empecilhos em algumas áreas de conhecimento, como ciências da computação, da engenharia e da natureza.

“Nós precisamos superar com políticas afirmativas. Eu, como a primeira ministra mulher da história da ciência e da tecnologia, ministério que fez 41 anos, não poderia deixar de estar presente em momentos como este”, destacou.

Serviço

O Tech Woman possui um programa de madrinhas e padrinhos que estimula pessoas físicas e jurídicas a comprarem ingressos que serão doados para quem se inscreve e não tem condições de arcar com o valor do pagamento, por meio da categoria de vulnerabilidade social.

As inscrições devem ser abertas no mês de maio.

Outras informações estão disponíveis no perfil oficial do evento no Instagram.



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